Куйвашев пошел на сделку с бизнесменом ради новых домов в сгоревшей Сосьве

15 мая 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев держит восстановление Сосьвы на личном контроле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стали известны детали переговоров губернатора Евгения Куйвашева о строительстве новых домов в поселке Сосьва, пострадавшем от пожаров в конце апреля. По данным URA.RU, глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий. В 2021-м году ЛСР запустила производство и продажу типовых — максимально бюджетных — коттеджей. Зная об этом, губернатор сначала обратился к депутату гордумы Екатеринбурга Владимиру Крицкому — руководителю уральского дивизиона компании. «Куйвашев попросил Крицкого начать работы „в долг“. Но Крицкий дал понять, что это невозможно», — утверждает собеседник агентства. После этого губернатор якобы позвонил бенефициару ЛСР Андрею Молчанову. «Договорились, что 50% — то есть около 500 миллионов рублей — ЛСР получит сразу, а другую половину — уже по завершении строительства», — рассказал источник. По его словам, к первоначальному отказу Крицкого губернатор отнесся с пониманием и, более того, якобы гарантировал, что тот не испытает проблем с переизбранием в думу. Дозвониться до самого Крицкого к моменту публикации не удалось — его телефон был выключен. В департаменте информполитики региона URA.RU заявили: «Строительство домов для погорельцев в Сосьве — инициатива губернатора Евгения Куйвашева. Работы ведутся под его личным контролем. О деталях переговоров данных нет». Как писало URA.RU, в начале мая президент РФ Владимир Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона. Пожар в поселке уничтожил более 140 домов и оставил без крыши 420 человек. Общий ущерб оценен в два миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стали известны детали переговоров губернатора Евгения Куйвашева о строительстве новых домов в поселке Сосьва, пострадавшем от пожаров в конце апреля. По данным URA.RU, глава региона лично звонил руководству питерской группы ЛСР в поисках приемлемых финансовых условий. В 2021-м году ЛСР запустила производство и продажу типовых — максимально бюджетных — коттеджей. Зная об этом, губернатор сначала обратился к депутату гордумы Екатеринбурга Владимиру Крицкому — руководителю уральского дивизиона компании. «Куйвашев попросил Крицкого начать работы „в долг“. Но Крицкий дал понять, что это невозможно», — утверждает собеседник агентства. После этого губернатор якобы позвонил бенефициару ЛСР Андрею Молчанову. «Договорились, что 50% — то есть около 500 миллионов рублей — ЛСР получит сразу, а другую половину — уже по завершении строительства», — рассказал источник. По его словам, к первоначальному отказу Крицкого губернатор отнесся с пониманием и, более того, якобы гарантировал, что тот не испытает проблем с переизбранием в думу. Дозвониться до самого Крицкого к моменту публикации не удалось — его телефон был выключен. В департаменте информполитики региона URA.RU заявили: «Строительство домов для погорельцев в Сосьве — инициатива губернатора Евгения Куйвашева. Работы ведутся под его личным контролем. О деталях переговоров данных нет». Как писало URA.RU, в начале мая президент РФ Владимир Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона. Пожар в поселке уничтожил более 140 домов и оставил без крыши 420 человек. Общий ущерб оценен в два миллиарда рублей.