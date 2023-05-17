ФНС начала проверку Насти Ивлеевой

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Настю Ивлееву проверят по теме невыплаты налогов Фото:

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов. Федеральная налоговая служба (ФНС) запрашивает информацию, касающуюся рекламы у блогера.

«В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов. ФНС рассылает требования о предоставлении информации по сделкам всем контрагентам, заказавшим какие-либо услуги у компаний Ивлеевой в период 2020—2022 годов», — сообщает telegram-канал «Финансовый караульный», публикуя соответствующий документ.

Еще в марте 2023 года сообщалось, что Ивлеевой грозят проверки, связанные с неуплатой налогов. В 2021 году она стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер страны с годовым доходом в 2,7 миллиона долларов, пишут «Дни.ру».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ФНС с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В России участились случаи, когда известные блогеры обвинялись в неуплате налогов. Один из громких случаев произошел с автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской. Ее обвинили в невыплате 918 миллиона рублей.

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В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов. Федеральная налоговая служба (ФНС) запрашивает информацию, касающуюся рекламы у блогера. «В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов. ФНС рассылает требования о предоставлении информации по сделкам всем контрагентам, заказавшим какие-либо услуги у компаний Ивлеевой в период 2020—2022 годов», — сообщает telegram-канал «Финансовый караульный», публикуя соответствующий документ. Еще в марте 2023 года сообщалось, что Ивлеевой грозят проверки, связанные с неуплатой налогов. В 2021 году она стала лидером списка Forbes как самый богатый блогер страны с годовым доходом в 2,7 миллиона долларов, пишут «Дни.ру». URA.RU направило запрос в пресс-службу ФНС с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. В России участились случаи, когда известные блогеры обвинялись в неуплате налогов. Один из громких случаев произошел с автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской. Ее обвинили в невыплате 918 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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