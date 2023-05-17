Курганский губернатор назвал главных виновников пожаров в регионе

Губернатор Шумков заявил, что в пожарах виноваты стихии и обстоятельства

Курганский губернатор доложил Путину о последствиях пожаров в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины, из-за которых в регионе были масштабные пожары. Об этом глава региона сообщил президенту России Владимиру Путину во время совещания с членами Правительства.

«Причины указанной чрезвычайной ситуации и ее последствия можно разделить на объективные и субъективные, а также на смесь прямых и сопутствующих факторов. Это и стихия, и стечение обстоятельств», — доложил Шумков президенту России.

Глава Курганской области отметил, что причиной пожаров также стал человеческий фактор. Шумков пояснил, что правоохранительные органы активно занимаются работой по поиску виновных в пожарах.

Ранее URA.RU запустило онлайн-трансляцию по докладу курганского губернатора Путину о ликвидации майских пожаров и помощи пострадавшим. Пожары, которые бушевали в регионе 7 мая, уничтожили свыше 5000 домов и строений.