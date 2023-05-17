AT: ВСУ покинут Бахмут до конца недели

Украинские военные близки к отступлению из Артемовска. Об этом пишут китайские журналисты, отметив, что украинцы должны эвакуироваться не позднее выходных.
«Это может произойти в любое время, но это должно произойти прежде чем маршруты выхода будут закрыты», — говорится в публикации издания Asia Times. Там отметили, что прогнозы расписания разнятся, но украинцам нужно эвакуироваться из Артемовска не позднее выходных.
Автор статьи Стивен Брайен также отмечает, что Вооруженные силы Украины могли бы договориться с русскими о безопасном выводе войск, но маловероятно, что президент Украины Владимир Зеленский позволит этому случиться.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем ВСУ в Артемовске остался последний дом. Для того, чтобы полностью взять город, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора.
Украинские военные близки к отступлению из Артемовска. Об этом пишут китайские журналисты, отметив, что украинцы должны эвакуироваться не позднее выходных. «Это может произойти в любое время, но это должно произойти прежде чем маршруты выхода будут закрыты», — говорится в публикации издания Asia Times. Там отметили, что прогнозы расписания разнятся, но украинцам нужно эвакуироваться из Артемовска не позднее выходных. Автор статьи Стивен Брайен также отмечает, что Вооруженные силы Украины могли бы договориться с русскими о безопасном выводе войск, но маловероятно, что президент Украины Владимир Зеленский позволит этому случиться. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем ВСУ в Артемовске остался последний дом. Для того, чтобы полностью взять город, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора.