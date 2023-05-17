Руководство «Единой России» срочно вмешалось в выборы в Екатеринбурге

Изменения в списках «Единой России» незначительные, говорит источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство «Единой России» в последний момент поменяло список «согласованных» кандидатов на праймериз по определению кандидатов в гордуму Екатеринбурга, ранее уже утвержденный губернатором Евгением Куйвашевым. Инструкция для голосования на праймериз, которую рассылали с утра 17 мая, неактуальна, срочно предупреждают сейчас бюджетников, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти.

Как выяснило агентство, вся эта путаница — ради лидера местной «Молодой Гвардии Единой России» Данила Тупицы. Говорят, разнарядка на представительство МГЕР спустилась во все регионы, свердловчане ее просто не учли. И московским коллегам пришлось напоминать. В итоге в обновленной версии Тупица занял одно из непроходных (девятое или десятое) мест в общегородском списке ЕР и округ №24. Предполагается, что там он в случае победы на праймериз будет техническим кандидатом, поскольку ранее этот округ с одобрения Куйвашева «закрепили» за депутатом Виктором Сомиковым, представляющим КПРФ и девелопера Андрея Гавриловского.

В остальном, утверждает знакомый с ситуацией источник, якобы ничего на данный момент не поменялось. По итогам праймериз, общегородской список ЕР на основных выборах должны будут возглавить мэр Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин. Они от мандатов откажутся. На проходных четвертом, пятом, шестом и седьмом местах —депутат думы Тимофей Жуков (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова) топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, замдиректора медколледжа Евгений Дайнес (креатура Куйвашева) и депутат думы Антон Швалев (фракция Кочеткова).

Полупроходное восьмое место «отдали» депутату Анастасии Немец. В предыдущей версии девятое и десятое места были за главврачом больницы №9 Игорем Огарковым и главой океанариума Екатериной Показаньевой соответственно. Кого из них заменили тупицей, пока неясно.

Данила Тупицу поставили на округ №24 и на девятое или десятое место в партсписке. В остальном ничего не изменилось Фото: URA.RU