17 мая 2023

Политолог назвал две страны, которые могут стать членами БРИКС

Политолог Брутер призвал привлечь Египет и Саудовскую Аравию в БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
БРИКС нужно создавать бюрократические механизмы для привлечения других стран в союз Фото:

Для развития БРИКС будет актуальным вступление Египта и Саудовской Аравии в союз. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«Турция в БРИКС сейчас нежелательный элемент, потому что она уже входит в военный блок (НАТО — прим. URA.RU). Есть много других стран, вступление которых в БРИКС гораздо более актуально. Например, Египет или Саудовская Аравия. С этого нужно начинать. Нельзя никогда начинать со слишком масштабных задач, потому что они очень часто кажутся нерешаемыми», — сказал Владимир Брутер.

Также, отметил политолог, для членов союза важно проработать бюрократические механизмы, чтобы сделать БРИКС привлекательным для более широкого круга стран. «Вопрос в том, что БРИКС должен будет обрастать некими структурами, прежде всего бюрократическими. На сегодняшний момент не ясно, насколько страны БРИКС готовы создать и воспринять собственный бюрократический механизм, который будет в той или иной степени подменять национальный суверенитет. Даже торговля в юанях, даже создание клирингового механизма торговли между пятью странами БРИКС — это в определенном смысле отказ от каких-то кусочков национального суверенитета», — объяснил эксперт.

В 2022 году заявки на членство в БРИКС подали Иран и Аргентина. На прошлом саммите объединения также участвовали 13 стран, среди которых Индонезия, Малайзия, Таиланд, Египет и другие. Все эти государства интересуются работой блока.

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Для развития БРИКС будет актуальным вступление Египта и Саудовской Аравии в союз. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Турция в БРИКС сейчас нежелательный элемент, потому что она уже входит в военный блок (НАТО — прим. URA.RU). Есть много других стран, вступление которых в БРИКС гораздо более актуально. Например, Египет или Саудовская Аравия. С этого нужно начинать. Нельзя никогда начинать со слишком масштабных задач, потому что они очень часто кажутся нерешаемыми», — сказал Владимир Брутер. Также, отметил политолог, для членов союза важно проработать бюрократические механизмы, чтобы сделать БРИКС привлекательным для более широкого круга стран. «Вопрос в том, что БРИКС должен будет обрастать некими структурами, прежде всего бюрократическими. На сегодняшний момент не ясно, насколько страны БРИКС готовы создать и воспринять собственный бюрократический механизм, который будет в той или иной степени подменять национальный суверенитет. Даже торговля в юанях, даже создание клирингового механизма торговли между пятью странами БРИКС — это в определенном смысле отказ от каких-то кусочков национального суверенитета», — объяснил эксперт. В 2022 году заявки на членство в БРИКС подали Иран и Аргентина. На прошлом саммите объединения также участвовали 13 стран, среди которых Индонезия, Малайзия, Таиланд, Египет и другие. Все эти государства интересуются работой блока.
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