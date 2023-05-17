Венгрия поставила Украине ультиматум по выделению средств из «фонда мира»

Сийярто: Будапешт не даст денег Киеву до исключения банка OTP из списка «спонсоров войны»

17 мая 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Венгрия не одобрила восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU Будапешт не согласится на выделение денег Украине из «фонда мира», пока венгерский банк ОТР не исключат их списка «спонсоров войны». Такое условие Киеву поставил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «До тех пор пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому «зеленый свет», — сказал Сийярто. Его слова приводит Intellinews . Банк ОТР является крупнейшим в стране, ранее Украина включила его в перечень «международных спонсоров войны», пишет MK . В ответ Венгрия заблокировала утверждение восьмого транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на вооружение для Киева, уточняет Life .

Будапешт не согласится на выделение денег Украине из «фонда мира», пока венгерский банк ОТР не исключат их списка «спонсоров войны». Такое условие Киеву поставил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «До тех пор пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, мы не дадим этому «зеленый свет», — сказал Сийярто. Его слова приводит Intellinews. Банк ОТР является крупнейшим в стране, ранее Украина включила его в перечень «международных спонсоров войны», пишет MK. В ответ Венгрия заблокировала утверждение восьмого транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира на вооружение для Киева, уточняет Life.