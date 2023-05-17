Челябинский вице-губернатор ушел в отставку

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук 17 мая ушел в отставку. Постановление о расторжении с ним трудового договора опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 17 мая по инициативе работника», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера.
Решение оставить должность вице-губернатора Ковальчук принял в связи с избранием его на пост мэра Миасса. 17 мая депутаты городского собрания большинством голосов поддержали его кандидатуру.
В своей предвыборной программе Ковальчук пообещал сделать Миасс примером развития для всех городов области. Он пообещал сделать упор на стимулирование промышленного, социального и туристического потенциала округа.
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий ранее направил новому главе Миасса спецобращение. Архипастырь пожелал Ковальчуку набраться мудрости и терпения.
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