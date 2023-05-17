Челябинский вице-губернатор ушел в отставку

17 мая 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Егор Ковальчук переходит на муниципальную службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук 17 мая ушел в отставку. Постановление о расторжении с ним трудового договора опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 17 мая по инициативе работника», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера. Решение оставить должность вице-губернатора Ковальчук принял в связи с избранием его на пост мэра Миасса. 17 мая депутаты городского собрания большинством голосов поддержали его кандидатуру. В своей предвыборной программе Ковальчук пообещал сделать Миасс примером развития для всех городов области. Он пообещал сделать упор на стимулирование промышленного, социального и туристического потенциала округа. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий ранее направил новому главе Миасса спецобращение. Архипастырь пожелал Ковальчуку набраться мудрости и терпения.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук 17 мая ушел в отставку. Постановление о расторжении с ним трудового договора опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 17 мая по инициативе работника», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера. Решение оставить должность вице-губернатора Ковальчук принял в связи с избранием его на пост мэра Миасса. 17 мая депутаты городского собрания большинством голосов поддержали его кандидатуру. В своей предвыборной программе Ковальчук пообещал сделать Миасс примером развития для всех городов области. Он пообещал сделать упор на стимулирование промышленного, социального и туристического потенциала округа. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий ранее направил новому главе Миасса спецобращение. Архипастырь пожелал Ковальчуку набраться мудрости и терпения.