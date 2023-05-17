Челябинский вице-губернатор ушел в отставку

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Егор Ковальчук. Челябинск, ковальчук егор, река
Замгубернатора Егор Ковальчук переходит на муниципальную службу Фото:

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук 17 мая ушел в отставку. Постановление о расторжении с ним трудового договора опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 17 мая по инициативе работника», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера.

Решение оставить должность вице-губернатора Ковальчук принял в связи с избранием его на пост мэра Миасса. 17 мая депутаты городского собрания большинством голосов поддержали его кандидатуру.

В своей предвыборной программе Ковальчук пообещал сделать Миасс примером развития для всех городов области. Он пообещал сделать упор на стимулирование промышленного, социального и туристического потенциала округа.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий ранее направил новому главе Миасса спецобращение. Архипастырь пожелал Ковальчуку набраться мудрости и терпения.

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Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук 17 мая ушел в отставку. Постановление о расторжении с ним трудового договора опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области. Расторгнуть с ним трудовой договор 17 мая по инициативе работника», — говорится в документе за подписью губернатора Алексея Текслера. Решение оставить должность вице-губернатора Ковальчук принял в связи с избранием его на пост мэра Миасса. 17 мая депутаты городского собрания большинством голосов поддержали его кандидатуру. В своей предвыборной программе Ковальчук пообещал сделать Миасс примером развития для всех городов области. Он пообещал сделать упор на стимулирование промышленного, социального и туристического потенциала округа. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий ранее направил новому главе Миасса спецобращение. Архипастырь пожелал Ковальчуку набраться мудрости и терпения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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