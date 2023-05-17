Синоптики предупредили жителей Свердловской области об опасности

Синоптики выступили с обращением о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Свердловской области с 17 по 20 мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Уралгидрометцентра.
«С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая 2023 года на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Запах гари попадает в квартиры местных жителей.
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