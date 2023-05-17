Синоптики предупредили жителей Свердловской области об опасности

С 17 по 20 мая в Свердловской области синоптики прогнозируют едкий смог
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Утренний смог. Екатеринбург, смог
Ближайшие несколько дней в Свердловской области ожидается едкий смог Фото:
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Пожары в Свердловской области

Синоптики выступили с обращением о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Свердловской области с 17 по 20 мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Уралгидрометцентра.

«С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая 2023 года на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Запах гари попадает в квартиры местных жителей.

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Синоптики выступили с обращением о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в Свердловской области с 17 по 20 мая 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Уралгидрометцентра. «С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая 2023 года на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге установился едкий смог, который, предположительно, вызван лесными пожарами в Свердловской области. Запах гари попадает в квартиры местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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