Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников

Киберэксперт Седов призвал иметь два телефона, чтобы избежать мошенников

19 мая 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Нигде не засвеченный телефонный номер позволит долго оставаться за пределами внимания мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU Владение двумя номерами, один из которых предназначен только для деловых вопросов, а второй для заказов через интернет, позволит сократить число звонков от мошенников. Об этом URA.RU рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов. «Практика, когда у вас есть „чистый“ телефон, и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами, и есть устройство, которое вы меняете — оправдана. Точно также, когда вы заказываете питание, лекарство можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий „чистого“ устройства», — сказал Олег Седов. Однако, отметил эксперт, такой способ не поможет при утечке базы номеров. «Но это не защитит вас от утечки номеров, баз данных. Не защитит вас от роботов-ботов, которые прозванивают по случайному звонку по всем номерам. Есть случаи, когда кто-то вам звонит, вы берете трубку, а там ничего. Это просто проверка, насколько этот номер актуален. Далее он попадает в базу данных номеров, которым можно целенаправленно прозванивать», — уточнил собеседник агентства.

Владение двумя номерами, один из которых предназначен только для деловых вопросов, а второй для заказов через интернет, позволит сократить число звонков от мошенников. Об этом URA.RU рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов. «Практика, когда у вас есть „чистый“ телефон, и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами, и есть устройство, которое вы меняете — оправдана. Точно также, когда вы заказываете питание, лекарство можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий „чистого“ устройства», — сказал Олег Седов. Однако, отметил эксперт, такой способ не поможет при утечке базы номеров. «Но это не защитит вас от утечки номеров, баз данных. Не защитит вас от роботов-ботов, которые прозванивают по случайному звонку по всем номерам. Есть случаи, когда кто-то вам звонит, вы берете трубку, а там ничего. Это просто проверка, насколько этот номер актуален. Далее он попадает в базу данных номеров, которым можно целенаправленно прозванивать», — уточнил собеседник агентства.