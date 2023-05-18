18 мая 2023

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников

Киберэксперт Седов призвал иметь два телефона, чтобы избежать мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Нигде не засвеченный телефонный номер позволит долго оставаться за пределами внимания мошенников Фото:

Владение двумя номерами, один из которых предназначен только для деловых вопросов, а второй для заказов через интернет, позволит сократить число звонков от мошенников. Об этом URA.RU рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов.

«Практика, когда у вас есть „чистый“ телефон, и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами, и есть устройство, которое вы меняете — оправдана. Точно также, когда вы заказываете питание, лекарство можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий „чистого“ устройства», — сказал Олег Седов.

Однако, отметил эксперт, такой способ не поможет при утечке базы номеров. «Но это не защитит вас от утечки номеров, баз данных. Не защитит вас от роботов-ботов, которые прозванивают по случайному звонку по всем номерам. Есть случаи, когда кто-то вам звонит, вы берете трубку, а там ничего. Это просто проверка, насколько этот номер актуален. Далее он попадает в базу данных номеров, которым можно целенаправленно прозванивать», — уточнил собеседник агентства.

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Владение двумя номерами, один из которых предназначен только для деловых вопросов, а второй для заказов через интернет, позволит сократить число звонков от мошенников. Об этом URA.RU рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов. «Практика, когда у вас есть „чистый“ телефон, и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами, и есть устройство, которое вы меняете — оправдана. Точно также, когда вы заказываете питание, лекарство можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий „чистого“ устройства», — сказал Олег Седов. Однако, отметил эксперт, такой способ не поможет при утечке базы номеров. «Но это не защитит вас от утечки номеров, баз данных. Не защитит вас от роботов-ботов, которые прозванивают по случайному звонку по всем номерам. Есть случаи, когда кто-то вам звонит, вы берете трубку, а там ничего. Это просто проверка, насколько этот номер актуален. Далее он попадает в базу данных номеров, которым можно целенаправленно прозванивать», — уточнил собеседник агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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