В Курган приехал глава Росавтодора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , новиков роман
Глава Росавтодора Роман Новиков прибыл в Курган с двухдневным визитом Фото:

В Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Информацию об этом сообщили представители пресс-службы ЗАО «Курганстальмост» в группе социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня Роман Новиков, прибывший в Курганскую область с двухдневным рабочим визитом, побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Дмитрий Парышев, генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“, принял участие в выездном совещании, на котором губернатор Курганской области Вадим Шумков, познакомил главу Федерального агентства с возможными перспективами расширения и реконструкции Чеховского моста и прилегающей территории», — написано в посте.

Губернатор Вадим Шумков также рассказал о визите Новикова в своем telegram-канале «СилаVправде». Он отметил, что глава Федерального дорожного агентства ознакомился с состоянием трассы «Иртыш» на участках Курган — Тюмень и объездной дороги, обещал взять ситуацию на контроль.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ждут приезд главы Росавтодора Романа Новикова, который проверит работу чиновников, отвечающих за ремонт федеральных трасс. В пресс-службе Росавтодора информацию о визите подтвердили.

Губернатор региона Вадим Шумков обсудил с Романом Новиковым ход реконструкции Чеховского моста
Губернатор региона Вадим Шумков обсудил с Романом Новиковым ход реконструкции Чеховского моста
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Информацию об этом сообщили представители пресс-службы ЗАО «Курганстальмост» в группе социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня Роман Новиков, прибывший в Курганскую область с двухдневным рабочим визитом, побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Дмитрий Парышев, генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“, принял участие в выездном совещании, на котором губернатор Курганской области Вадим Шумков, познакомил главу Федерального агентства с возможными перспективами расширения и реконструкции Чеховского моста и прилегающей территории», — написано в посте. Губернатор Вадим Шумков также рассказал о визите Новикова в своем telegram-канале «СилаVправде». Он отметил, что глава Федерального дорожного агентства ознакомился с состоянием трассы «Иртыш» на участках Курган — Тюмень и объездной дороги, обещал взять ситуацию на контроль. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ждут приезд главы Росавтодора Романа Новикова, который проверит работу чиновников, отвечающих за ремонт федеральных трасс. В пресс-службе Росавтодора информацию о визите подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...