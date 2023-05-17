Глава Росавтодора Роман Новиков прибыл в Курган с двухдневным визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Информацию об этом сообщили представители пресс-службы ЗАО «Курганстальмост» в группе социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня Роман Новиков, прибывший в Курганскую область с двухдневным рабочим визитом, побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Дмитрий Парышев, генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“, принял участие в выездном совещании, на котором губернатор Курганской области Вадим Шумков, познакомил главу Федерального агентства с возможными перспективами расширения и реконструкции Чеховского моста и прилегающей территории», — написано в посте.

Губернатор Вадим Шумков также рассказал о визите Новикова в своем telegram-канале «СилаVправде». Он отметил, что глава Федерального дорожного агентства ознакомился с состоянием трассы «Иртыш» на участках Курган — Тюмень и объездной дороги, обещал взять ситуацию на контроль.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ждут приезд главы Росавтодора Романа Новикова, который проверит работу чиновников, отвечающих за ремонт федеральных трасс. В пресс-службе Росавтодора информацию о визите подтвердили.