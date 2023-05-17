Минобороны назвало количество установок ЗРК Patriot уничтоженных «Кинжалом» Минобороны: ударом «Кинжала» в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot 17 мая 2023 в 23:36 Размер текста - 17 + Ударом «Кинжала» в зоне СВО уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ударом «Кинжала» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых американских установок ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России. «По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в Минобороны уточнили, что Россия не запускает столько «Кинжалов», сколько украинские власти «сбивают своими заявлениями», передает телеканал 360. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели, сообщает «Национальная служба новостей». 17 мая стало известно, что истребитель МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады, пишут РИА Новости. Ударом «Кинжала» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых американских установок ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России. «По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее в Минобороны уточнили, что Россия не запускает столько «Кинжалов», сколько украинские власти «сбивают своими заявлениями», передает телеканал 360. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели, сообщает «Национальная служба новостей». 17 мая стало известно, что истребитель МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады, пишут РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям