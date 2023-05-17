Минобороны назвало количество установок ЗРК Patriot уничтоженных «Кинжалом»

Ударом «Кинжала» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых американских установок ЗРК Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России.
«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“ в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», —
Ранее в Минобороны уточнили, что Россия не запускает столько «Кинжалов», сколько украинские власти «сбивают своими заявлениями», передает телеканал 360. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели, сообщает «Национальная служба новостей». 17 мая стало известно, что истребитель МиГ-31К уничтожил ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады, пишут РИА Новости.
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