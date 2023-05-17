РИАН: МиГ-31К «Кинжалом» уничтожили ЗРК Patriot в Киеве из воздушной засады

17 мая 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Россия уничтожила ЗРК Patriot в Киеве Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребитель МиГ-31К уничтожил американские ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады. Об этом сообщает РИА Новости. «Фактически, за счет скорости „Кинжала“ ЗРК США [Patriot] были внезапно поражены из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — передает РИА Новости информацию источника. По его словам, ракеты «Кинжал» могут поражать долетать до украинских военных объектов за считанные минуты. ЗРК Patriot не успели сменить позиции. Минобороны России 16 мая нанесла атаку по украинским базам, используя гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Отмечается, что все цели атаки были достигнуты.

Истребитель МиГ-31К уничтожил американские ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады. Об этом сообщает РИА Новости. «Фактически, за счет скорости „Кинжала“ ЗРК США [Patriot] были внезапно поражены из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем», — передает РИА Новости информацию источника. По его словам, ракеты «Кинжал» могут поражать долетать до украинских военных объектов за считанные минуты. ЗРК Patriot не успели сменить позиции. Минобороны России 16 мая нанесла атаку по украинским базам, используя гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Отмечается, что все цели атаки были достигнуты.