17 мая 2023

Замминистра обороны США Кол уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Колин Кол планирует уйти с поста летом, заявили в Пентагоне Фото:

Замминистра обороны США Колин Кол планирует уйти в отставку летом этого года. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

«Сегодня Колин Кол объявил, что оставит должность в середине июля», — говорится в документе. Причина ухода Кола с поста, а также имя следующего замминистра обороны США по политическим делам министерство не указало.

Ранее Колин Кол комментировал отказ Пентагона в поставках на Украину танков Abrams, отмечая, что эта техника очень сложна в эксплуатации. Также он заявлял, что ВС РФ захватывают в зоне СВО вооружения США, которые поставляются ВСУ.

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Замминистра обороны США Колин Кол планирует уйти в отставку летом этого года. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина. «Сегодня Колин Кол объявил, что оставит должность в середине июля», — говорится в документе. Причина ухода Кола с поста, а также имя следующего замминистра обороны США по политическим делам министерство не указало. Ранее Колин Кол комментировал отказ Пентагона в поставках на Украину танков Abrams, отмечая, что эта техника очень сложна в эксплуатации. Также он заявлял, что ВС РФ захватывают в зоне СВО вооружения США, которые поставляются ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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