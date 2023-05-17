Замминистра обороны США Кол уходит в отставку 18 мая 2023 в 02:28 Размер текста - 17 + Колин Кол планирует уйти с поста летом, заявили в Пентагоне Фото: wikimedia.org/David B. Gleason Замминистра обороны США Колин Кол планирует уйти в отставку летом этого года. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина. «Сегодня Колин Кол объявил, что оставит должность в середине июля», — говорится в документе. Причина ухода Кола с поста, а также имя следующего замминистра обороны США по политическим делам министерство не указало. Ранее Колин Кол комментировал отказ Пентагона в поставках на Украину танков Abrams, отмечая, что эта техника очень сложна в эксплуатации. Также он заявлял, что ВС РФ захватывают в зоне СВО вооружения США, которые поставляются ВСУ. Замминистра обороны США Колин Кол планирует уйти в отставку летом этого года. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина. «Сегодня Колин Кол объявил, что оставит должность в середине июля», — говорится в документе. Причина ухода Кола с поста, а также имя следующего замминистра обороны США по политическим делам министерство не указало. Ранее Колин Кол комментировал отказ Пентагона в поставках на Украину танков Abrams, отмечая, что эта техника очень сложна в эксплуатации. Также он заявлял, что ВС РФ захватывают в зоне СВО вооружения США, которые поставляются ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям