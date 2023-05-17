Замминистра обороны США Кол уходит в отставку

Колин Кол планирует уйти с поста летом, заявили в Пентагоне
Замминистра обороны США Колин Кол планирует уйти в отставку летом этого года. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.
«Сегодня Колин Кол объявил, что оставит должность в середине июля», — говорится в документе. Причина ухода Кола с поста, а также имя следующего замминистра обороны США по политическим делам министерство не указало.
Ранее Колин Кол комментировал отказ Пентагона в поставках на Украину танков Abrams, отмечая, что эта техника очень сложна в эксплуатации. Также он заявлял, что ВС РФ захватывают в зоне СВО вооружения США, которые поставляются ВСУ.
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