В ЯНАО выросли цены на бензин

Тюменьстат: в ЯНАО цена бензина в апреле выросла на 2,6%

18 мая 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Данные приведены по сравнению с уровнем декабря прошлого года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе в апреле зафиксирован рост цен на бензин на 2,6%. Согласно данным, опубликованным на сайте Тюменьстата, сравнение данных производилось относительно декабря прошлого года. «Цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе на конец апреля 2023 года: бензин автомобильный — рост на 2,6%», — сообщается на портале статистики. Отмечается, что одновременно стоимость дизельного топлива снизились на 5,3 процента. В целом цены на непродовольственные товары в ЯНАО за анализируемый период выросли на 0,2%. Среди них наибольший рост зафиксирован на табачную продукцию (на 2,7%), а наибольшее снижение отмечается на телерадиотовары — 9,4%. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в округе составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.

В Ямало-Ненецком автономном округе в апреле зафиксирован рост цен на бензин на 2,6%. Согласно данным, опубликованным на сайте Тюменьстата, сравнение данных производилось относительно декабря прошлого года. «Цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе на конец апреля 2023 года: бензин автомобильный — рост на 2,6%», — сообщается на портале статистики. Отмечается, что одновременно стоимость дизельного топлива снизились на 5,3 процента. В целом цены на непродовольственные товары в ЯНАО за анализируемый период выросли на 0,2%. Среди них наибольший рост зафиксирован на табачную продукцию (на 2,7%), а наибольшее снижение отмечается на телерадиотовары — 9,4%. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в округе составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.