17 мая 2023
16 мая 2023

В ЯНАО выросли цены на бензин

Тюменьстат: в ЯНАО цена бензина в апреле выросла на 2,6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Бензин, заправка. Тюмень, бензин, заправка, заправка автомобиля, заправочный пистолет, заправка авто
Данные приведены по сравнению с уровнем декабря прошлого года Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в апреле зафиксирован рост цен на бензин на 2,6%. Согласно данным, опубликованным на сайте Тюменьстата, сравнение данных производилось относительно декабря прошлого года.

«Цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе на конец апреля 2023 года: бензин автомобильный — рост на 2,6%», — сообщается на портале статистики. Отмечается, что одновременно стоимость дизельного топлива снизились на 5,3 процента.

В целом цены на непродовольственные товары в ЯНАО за анализируемый период выросли на 0,2%. Среди них наибольший рост зафиксирован на табачную продукцию (на 2,7%), а наибольшее снижение отмечается на телерадиотовары — 9,4%.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в округе составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком автономном округе в апреле зафиксирован рост цен на бензин на 2,6%. Согласно данным, опубликованным на сайте Тюменьстата, сравнение данных производилось относительно декабря прошлого года. «Цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ямало-Ненецком автономном округе на конец апреля 2023 года: бензин автомобильный — рост на 2,6%», — сообщается на портале статистики. Отмечается, что одновременно стоимость дизельного топлива снизились на 5,3 процента. В целом цены на непродовольственные товары в ЯНАО за анализируемый период выросли на 0,2%. Среди них наибольший рост зафиксирован на табачную продукцию (на 2,7%), а наибольшее снижение отмечается на телерадиотовары — 9,4%. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается самый дешевый бензин в России. Средняя стоимость бензина в округе составила 41 рубль 88 копеек. По январским показателям — это самая низкая цена в регионах РФ на марку АИ-92.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...