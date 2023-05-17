17 мая 2023

В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
В России хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней Фото:
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В России хотят увеличить сроки ремонта по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) с 30 до 45 дней на фоне задержек в поставках. Такую инициативу поддержали в Минфине.

«В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней», — пишут «Известия», со ссылкой на ведомство. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, такая мера рассматривается из-за нехватки деталей, которые восстанавливаются по ОСАГО.

Как сообщает издание, в пресс-службе страховой компании «Согаз» уточнили, что из-за задержек в поставках, предусмотренного законом срока в 30 дней зачастую оказывается недостаточно. «45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин», — считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова.

Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Автоэксперт, автообозреватель, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с URA.RU рассказал, какие запчасти нельзя восстанавливать. В настоящее время ряд ведомств в России изучает возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей по поручению правительства.

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В России хотят увеличить сроки ремонта по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) с 30 до 45 дней на фоне задержек в поставках. Такую инициативу поддержали в Минфине. «В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней», — пишут «Известия», со ссылкой на ведомство. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, такая мера рассматривается из-за нехватки деталей, которые восстанавливаются по ОСАГО. Как сообщает издание, в пресс-службе страховой компании «Согаз» уточнили, что из-за задержек в поставках, предусмотренного законом срока в 30 дней зачастую оказывается недостаточно. «45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин», — считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Автоэксперт, автообозреватель, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с URA.RU рассказал, какие запчасти нельзя восстанавливать. В настоящее время ряд ведомств в России изучает возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей по поручению правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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