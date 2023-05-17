В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО

18 мая 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

В России хотят увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России хотят увеличить сроки ремонта по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) с 30 до 45 дней на фоне задержек в поставках. Такую инициативу поддержали в Минфине. «В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней», — пишут «Известия», со ссылкой на ведомство. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, такая мера рассматривается из-за нехватки деталей, которые восстанавливаются по ОСАГО. Как сообщает издание, в пресс-службе страховой компании «Согаз» уточнили, что из-за задержек в поставках, предусмотренного законом срока в 30 дней зачастую оказывается недостаточно. «45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин», — считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Автоэксперт, автообозреватель, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с URA.RU рассказал, какие запчасти нельзя восстанавливать. В настоящее время ряд ведомств в России изучает возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей по поручению правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят увеличить сроки ремонта по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) с 30 до 45 дней на фоне задержек в поставках. Такую инициативу поддержали в Минфине. «В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней», — пишут «Известия», со ссылкой на ведомство. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, такая мера рассматривается из-за нехватки деталей, которые восстанавливаются по ОСАГО. Как сообщает издание, в пресс-службе страховой компании «Согаз» уточнили, что из-за задержек в поставках, предусмотренного законом срока в 30 дней зачастую оказывается недостаточно. «45 дней будет достаточно для восстановления китайских и корейских машин», — считает руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Автоэксперт, автообозреватель, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с URA.RU рассказал, какие запчасти нельзя восстанавливать. В настоящее время ряд ведомств в России изучает возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей по поручению правительства.