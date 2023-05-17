ТАСС: 100 FPV-дронов для поражения тяжелой техники отправили в зону СВО

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону проведения специальной военной операции (СВО) 100 боевых FPV-дронов, которые предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники. Об этом сообщил гендиректор центра Дмитрий Кузякин.
«ЦКБР обучил восемь человек, обеспечил их оборудованием, после чего поставил около 100 FPV-дронов под применение девятой штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне СВО. Личный состав бригады обучался на базе нашего центра. Дроны используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией», — передает ТАСС слова Кузякина.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что стоит создать отряды самообороны для борьбы с украинскими дронами. По его словам, дроны могут появляться не только на линии соприкосновения, но и на российских улицах и площадях.
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