ТАСС: 100 FPV-дронов для поражения тяжелой техники отправили в зону СВО

18 мая 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Дроны предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону проведения специальной военной операции (СВО) 100 боевых FPV-дронов, которые предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники. Об этом сообщил гендиректор центра Дмитрий Кузякин. «ЦКБР обучил восемь человек, обеспечил их оборудованием, после чего поставил около 100 FPV-дронов под применение девятой штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне СВО. Личный состав бригады обучался на базе нашего центра. Дроны используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией», — передает ТАСС слова Кузякина. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что стоит создать отряды самообороны для борьбы с украинскими дронами. По его словам, дроны могут появляться не только на линии соприкосновения, но и на российских улицах и площадях.

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону проведения специальной военной операции (СВО) 100 боевых FPV-дронов, которые предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники. Об этом сообщил гендиректор центра Дмитрий Кузякин. «ЦКБР обучил восемь человек, обеспечил их оборудованием, после чего поставил около 100 FPV-дронов под применение девятой штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне СВО. Личный состав бригады обучался на базе нашего центра. Дроны используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией», — передает ТАСС слова Кузякина. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что стоит создать отряды самообороны для борьбы с украинскими дронами. По его словам, дроны могут появляться не только на линии соприкосновения, но и на российских улицах и площадях.