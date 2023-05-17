17 мая 2023

ТАСС: 100 FPV-дронов для поражения тяжелой техники отправили в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, пульт, stock, бла
Дроны предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону проведения специальной военной операции (СВО) 100 боевых FPV-дронов, которые предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники. Об этом сообщил гендиректор центра Дмитрий Кузякин.

«ЦКБР обучил восемь человек, обеспечил их оборудованием, после чего поставил около 100 FPV-дронов под применение девятой штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне СВО. Личный состав бригады обучался на базе нашего центра. Дроны используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией», — передает ТАСС слова Кузякина.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что стоит создать отряды самообороны для борьбы с украинскими дронами. По его словам, дроны могут появляться не только на линии соприкосновения, но и на российских улицах и площадях.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) поставил в зону проведения специальной военной операции (СВО) 100 боевых FPV-дронов, которые предназначены для сброса мин и поражения тяжелой техники. Об этом сообщил гендиректор центра Дмитрий Кузякин. «ЦКБР обучил восемь человек, обеспечил их оборудованием, после чего поставил около 100 FPV-дронов под применение девятой штурмовой бригаде народной милиции ДНР для использования в зоне СВО. Личный состав бригады обучался на базе нашего центра. Дроны используются для разведки, ударов по тяжелой технике противника, сброса мин и осуществления контроля за территорией», — передает ТАСС слова Кузякина. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что стоит создать отряды самообороны для борьбы с украинскими дронами. По его словам, дроны могут появляться не только на линии соприкосновения, но и на российских улицах и площадях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...