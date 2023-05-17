В ХМАО почти на 20 процентов выросли цены на одну из основных категорий продуктов

Тюменьстат: в ХМАО на 17,7 процентов выросли цены на плодовоовощную продукцию

18 мая 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

В целом потребительские цены в апреле выросли на 0,3 процента Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в апреле зафиксирован рост цен плодовоовощной продукции на 17,7%. По данным, размещенным на сайте «Тюменьстат», сравнение проводилось с уровнем цен декабря прошлого года. «На конец апреля 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре увеличились в среднем на 0,3%. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года подорожали плодоовощная продукция (на 17,7%)», — сообщается на портале статистики. Отмечается, что 4,3 процента выросли цены на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Наибольшее снижение зафиксировано на масло подсолнечное (на 6,3%) и макаронные изделия (на 5,6%). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО и ЯНАО на конец февраля цены на плодовоовощную продукцию выросли на 17% и 11,6% соответственно по сравнению с уровнем декабря 2022 года. При этом в целом цены на потребительские товары и тарифы в регионах не изменились.

В Ханты-Мансийском автономном округе в апреле зафиксирован рост цен плодовоовощной продукции на 17,7%. По данным, размещенным на сайте «Тюменьстат», сравнение проводилось с уровнем цен декабря прошлого года. «На конец апреля 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре увеличились в среднем на 0,3%. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года подорожали плодоовощная продукция (на 17,7%)», — сообщается на портале статистики. Отмечается, что 4,3 процента выросли цены на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы. Наибольшее снижение зафиксировано на масло подсолнечное (на 6,3%) и макаронные изделия (на 5,6%). Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО и ЯНАО на конец февраля цены на плодовоовощную продукцию выросли на 17% и 11,6% соответственно по сравнению с уровнем декабря 2022 года. При этом в целом цены на потребительские товары и тарифы в регионах не изменились.