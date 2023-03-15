В ХМАО и ЯНАО выросли цены на одну из основных категорий продуктов

16 марта 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Цены февраля сравнивались уровнем цен декабря прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО и ЯНАО на конец февраля цены на плодовоовощную продукцию выросли на 17% и 11,6% соответственно по сравнению с уровнем декабря 2022 года. При этом в целом цены на потребительские товары и тарифы в регионах не изменились. Об этом сообщается на региональном портале статистической информации «Тюменьстат». «На конец февраля 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре снизились в среднем на 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе соответствовали уровню декабря предыдущего года. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожала плодовоовощная продукция (на 17,0% — ХМАО и 11,6% — ЯНАО)», — говорится в сообщении. В Югре отмечается так же рост цен колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 3,4%), макаронные изделия (на 1,2%). На Ямале рост цен на данные категории продуктов не превысил 1%. Снижение цен в северных регионах зафиксировано на крупу и бобовые, сыр, молоко, молочную продукцию и алкоголь. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Согласно мониторингу цен, проведенному редакцией URA.RU в сети «Магнит», лук подорожал с 36 до 93 рублей, а огурцы гладкие со 104 до 180 рублей за килограмм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО и ЯНАО на конец февраля цены на плодовоовощную продукцию выросли на 17% и 11,6% соответственно по сравнению с уровнем декабря 2022 года. При этом в целом цены на потребительские товары и тарифы в регионах не изменились. Об этом сообщается на региональном портале статистической информации «Тюменьстат». «На конец февраля 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре снизились в среднем на 0,1%, в Ямало-Ненецком автономном округе соответствовали уровню декабря предыдущего года. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожала плодовоовощная продукция (на 17,0% — ХМАО и 11,6% — ЯНАО)», — говорится в сообщении. В Югре отмечается так же рост цен колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 3,4%), макаронные изделия (на 1,2%). На Ямале рост цен на данные категории продуктов не превысил 1%. Снижение цен в северных регионах зафиксировано на крупу и бобовые, сыр, молоко, молочную продукцию и алкоголь. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) за два месяца огурцы, лук и мытая морковь выросли почти в 2,5 раза. Согласно мониторингу цен, проведенному редакцией URA.RU в сети «Магнит», лук подорожал с 36 до 93 рублей, а огурцы гладкие со 104 до 180 рублей за килограмм.