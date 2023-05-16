The Jerusalem Post: в Киеве обиделись, что Израиль продолжает контакты с РФ, несмотря на СВО

17 мая 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские власти остались недовольны позицией Израиля, который продолжил проводить встречи с Россией после начала СВО. Об этом израильской газете рассказал высокопоставленный украинский дипломат. По его мнению, в Иерусалиме должны выбрать одну из сторон. «Киев глубоко разочарован обменом визитами между израильскими и российскими официальными лицами [МИД], в то время как Россия ведет боевые действия против нас <…> Израилю предстоит решить, является ли он частью западного мира и стоит рядом с Украиной, или же он поддерживает темные силы мира. Нейтралитет — не вариант», — заявил источник издания The Jerusalem Post . В частности, дипломат указал на встречи в начале мая, когда в МИД РФ прошла рабочая консультация между представителями стран. На ней обсуждались вопросы по арабо-израильскому конфликту и иранской ядерной программе. Также отмечается неприязнь к позиции Израиля по поставкам оружия, так как в свое время правительство страны не ответило на запросы о различных системах противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) «Железный купол». В Израиле дали понять, что не заинтересованы в этом из-за важной роли РФ на Ближнем Востоке и присутствии в Сирии. Ранее URA.RU сообщало, что Украина долго ждала помощи от Израиля. По словам президента страны Владимира Зеленского, для него лично было важно, чтобы Иерусалим поддержал Киевский режим. Однако израильские власти отметили, что все равно не намерены поставлять оружие на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти остались недовольны позицией Израиля, который продолжил проводить встречи с Россией после начала СВО. Об этом израильской газете рассказал высокопоставленный украинский дипломат. По его мнению, в Иерусалиме должны выбрать одну из сторон. «Киев глубоко разочарован обменом визитами между израильскими и российскими официальными лицами [МИД], в то время как Россия ведет боевые действия против нас <…> Израилю предстоит решить, является ли он частью западного мира и стоит рядом с Украиной, или же он поддерживает темные силы мира. Нейтралитет — не вариант», — заявил источник издания The Jerusalem Post. В частности, дипломат указал на встречи в начале мая, когда в МИД РФ прошла рабочая консультация между представителями стран. На ней обсуждались вопросы по арабо-израильскому конфликту и иранской ядерной программе. Также отмечается неприязнь к позиции Израиля по поставкам оружия, так как в свое время правительство страны не ответило на запросы о различных системах противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) «Железный купол». В Израиле дали понять, что не заинтересованы в этом из-за важной роли РФ на Ближнем Востоке и присутствии в Сирии. Ранее URA.RU сообщало, что Украина долго ждала помощи от Израиля. По словам президента страны Владимира Зеленского, для него лично было важно, чтобы Иерусалим поддержал Киевский режим. Однако израильские власти отметили, что все равно не намерены поставлять оружие на Украину.