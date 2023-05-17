Пермский завод, выпускающий заряды и порох, готов платить токарю больше, чем инженерам

Пермский пороховой завод ищет токаря на зарплату 80 тысяч рублей

18 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Токарю на Пермском пороховом заводе готовы платить 80 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие «Пермский пороховой завод» готово трудоустроить на производство токаря с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем зарплата, которую завод готов платить инженеру по охране труди и технике безопасности. Объявление о вакансиях предприятие разместило на сайте НН.ru. «Токарь, зарплата от 80 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Среди обязательных требований — наличие диплома токаря, опыт работы по металлообработке, а также знания по применению плазмотрона. Аналогичную зарплату предприятие готово платить оператору станков с ЧПУ. Также пороховой завод нуждается в инженерах по эксплуатации оборудования, сметчике, проектировщике, экономисте, бухгалтере, менеджере. ФКП «Пермский пороховой завод» входит в число крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал порох, заряды для артиллерии и заряды для знаменитых «Катюш». Сейчас предприятие выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», порох для стрелкового оружия и другую продукцию. Ранее предприятие заявило о готовности трудоустроить порядка 190 человек на различные специальности и должности.

Предприятие «Пермский пороховой завод» готово трудоустроить на производство токаря с зарплатой 80 тысяч рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем зарплата, которую завод готов платить инженеру по охране труди и технике безопасности. Объявление о вакансиях предприятие разместило на сайте НН.ru. «Токарь, зарплата от 80 тысяч рублей», — сказано в объявлении. Среди обязательных требований — наличие диплома токаря, опыт работы по металлообработке, а также знания по применению плазмотрона. Аналогичную зарплату предприятие готово платить оператору станков с ЧПУ. Также пороховой завод нуждается в инженерах по эксплуатации оборудования, сметчике, проектировщике, экономисте, бухгалтере, менеджере. ФКП «Пермский пороховой завод» входит в число крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал порох, заряды для артиллерии и заряды для знаменитых «Катюш». Сейчас предприятие выпускает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», порох для стрелкового оружия и другую продукцию. Ранее предприятие заявило о готовности трудоустроить порядка 190 человек на различные специальности и должности.