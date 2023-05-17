Руководителю Росавтодора Роману Новикову показывают курганскую спецтехнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На выставке присутствует глава региона Вадим Шумков и его зам Владимир Архипов.
«На центральной площади развернулась выставка спецтехники. Ее показывают главе Росавтодора Роману Новикову. На выставке присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков, его замы Владимир Архипов, Константин Малышев и руководители предприятий», — передает корреспондент. На выставке представлены дорожные и коммунальные машины предприятий «Кургандормаша», «Регион-45», «ТехноТранс», «Точинвест-ШЗМК», «СпецТехника».
Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Он побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Встречался с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым.
Главе Росавтодора Роману Новикову показали курганскую спецтехнику
Руководителю Росавтодора Роману Новикову показывают курганскую спецтехнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На выставке присутствует глава региона Вадим Шумков и его зам Владимир Архипов. «На центральной площади развернулась выставка спецтехники. Ее показывают главе Росавтодора Роману Новикову. На выставке присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков, его замы Владимир Архипов, Константин Малышев и руководители предприятий», — передает корреспондент. На выставке представлены дорожные и коммунальные машины предприятий «Кургандормаша», «Регион-45», «ТехноТранс», «Точинвест-ШЗМК», «СпецТехника». Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Он побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Встречался с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым.