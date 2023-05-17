17 мая 2023

Главе федерального ведомства показали курганскую технику. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган
Курганскую технику презентовали главе Росавтодора Роману Новикову Фото:

Руководителю Росавтодора Роману Новикову показывают курганскую спецтехнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На выставке присутствует глава региона Вадим Шумков и его зам Владимир Архипов.

«На центральной площади развернулась выставка спецтехники. Ее показывают главе Росавтодора Роману Новикову. На выставке присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков, его замы Владимир Архипов, Константин Малышев и руководители предприятий», — передает корреспондент. На выставке представлены дорожные и коммунальные машины предприятий «Кургандормаша», «Регион-45», «ТехноТранс», «Точинвест-ШЗМК», «СпецТехника».

Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Он побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Встречался с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым.

Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган
Главе Росавтодора Роману Новикову показали курганскую спецтехнику
Фото:
Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган
Вместе с Новиковым выставку спецтехники посетил глава региона Вадим Шумков и его замы
Фото:
Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган
На выставке Новикову были представлены спецмашины «Кургандормаша», «Регион-45» и «ТехноТранса» и других предприятий
Фото:
Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган
После осмотра с главой Росавтодора пройдет закрытое совещание
Фото:

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Руководителю Росавтодора Роману Новикову показывают курганскую спецтехнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На выставке присутствует глава региона Вадим Шумков и его зам Владимир Архипов. «На центральной площади развернулась выставка спецтехники. Ее показывают главе Росавтодора Роману Новикову. На выставке присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков, его замы Владимир Архипов, Константин Малышев и руководители предприятий», — передает корреспондент. На выставке представлены дорожные и коммунальные машины предприятий «Кургандормаша», «Регион-45», «ТехноТранс», «Точинвест-ШЗМК», «СпецТехника». Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Он побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Встречался с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым.
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