Курганскую технику презентовали главе Росавтодора Роману Новикову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителю Росавтодора Роману Новикову показывают курганскую спецтехнику. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. На выставке присутствует глава региона Вадим Шумков и его зам Владимир Архипов.

«На центральной площади развернулась выставка спецтехники. Ее показывают главе Росавтодора Роману Новикову. На выставке присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков, его замы Владимир Архипов, Константин Малышев и руководители предприятий», — передает корреспондент. На выставке представлены дорожные и коммунальные машины предприятий «Кургандормаша», «Регион-45», «ТехноТранс», «Точинвест-ШЗМК», «СпецТехника».

Ранее URA.RU писало, что в Курган приехал глава Росавтодора Роман Новиков. Он побывал на строящихся объектах дорожного хозяйства, в том числе Чеховском мосту. Встречался с гендиректором «Курганстальмоста» Дмитрием Парышевым.

Главе Росавтодора Роману Новикову показали курганскую спецтехнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вместе с Новиковым выставку спецтехники посетил глава региона Вадим Шумков и его замы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На выставке Новикову были представлены спецмашины «Кургандормаша», «Регион-45» и «ТехноТранса» и других предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU