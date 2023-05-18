В США заявили о новой мировой сверхдержаве

Американский инвестор Роджерс: Китай станет самой великой страной XXI века
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, армия кнр, армия китая, арми
Китай уверенно теснит США с позиций мирового лидера, считает Джим Роджерс Фото:

США придут в упадок и уступят место новой мировой сверхдержаве — Китаю. Предпосылки к этому уже видны, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

«Место самой важной страны XXI века займет Китай. Америка через сто лет придет в упадок», — заявил Роджерс в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что торговая война, которую США ведут с Китаем в настоящее время, похожа на абсурд. «В торговых войнах никогда не бывает победителей. Иногда торговые войны … слишком далеко заходят и превращаются в реальную войну с применением оружия», — отметил инвестор.

По его мнению, в развязывании этой войны виноваты именно Штаты. «Китай ведет себя более сдержанно», — подчеркнул Роджерс.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт между США и Китаем представляет главную угрозу для мира. По его мнению, главам этих государств необходимо договориться между собой, а не входить в конфронтацию, поскольку обе страны обладают потенциалом уничтожить человечество, передает Pravda.Ru.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США придут в упадок и уступят место новой мировой сверхдержаве — Китаю. Предпосылки к этому уже видны, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс. «Место самой важной страны XXI века займет Китай. Америка через сто лет придет в упадок», — заявил Роджерс в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что торговая война, которую США ведут с Китаем в настоящее время, похожа на абсурд. «В торговых войнах никогда не бывает победителей. Иногда торговые войны … слишком далеко заходят и превращаются в реальную войну с применением оружия», — отметил инвестор. По его мнению, в развязывании этой войны виноваты именно Штаты. «Китай ведет себя более сдержанно», — подчеркнул Роджерс. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт между США и Китаем представляет главную угрозу для мира. По его мнению, главам этих государств необходимо договориться между собой, а не входить в конфронтацию, поскольку обе страны обладают потенциалом уничтожить человечество, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...