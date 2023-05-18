В США заявили о новой мировой сверхдержаве

США придут в упадок и уступят место новой мировой сверхдержаве — Китаю. Предпосылки к этому уже видны, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
«Место самой важной страны XXI века займет Китай. Америка через сто лет придет в упадок», — заявил Роджерс в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что торговая война, которую США ведут с Китаем в настоящее время, похожа на абсурд. «В торговых войнах никогда не бывает победителей. Иногда торговые войны … слишком далеко заходят и превращаются в реальную войну с применением оружия», — отметил инвестор.
По его мнению, в развязывании этой войны виноваты именно Штаты. «Китай ведет себя более сдержанно», — подчеркнул Роджерс.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что конфликт между США и Китаем представляет главную угрозу для мира. По его мнению, главам этих государств необходимо договориться между собой, а не входить в конфронтацию, поскольку обе страны
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!