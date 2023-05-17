Экс-госсекретарь США назвал конфликт между США и Китаем главной угрозой миру 18 мая 2023 в 00:49 Размер текста - 17 + Джо Байден (на фото) должен признать, что его страна представляет угрозу для всего мира, считает Генри Киссинджер Фото: Official White House / Cameron Smith При возможной встрече глав США и Китая, американский президент Джо Байден должен признаться председателю КНР Си Цзиньпину, что обе страны представляют главную угрозу для мира и существования человечества, поскольку нацелены на конфликт между собой. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. <…> мы имеем возможность уничтожить человечество», — заявил Киссинджер в интервью The Economist. По его мнению, именно такие слова должен сказать Байден лидеру Китая Си Цзиньпину при возможной встрече. Он подчеркнул, что главам государств необходимо решить эту проблему, чтобы избежать предполагаемые проблемы. Ранее Байден заявлял, что в ближайшее время не планирует встречу с Си Цзиньпин. Однако не исключил, что такая возможность предоставится в будущем, передает «Национальная служба новостей». Война США с Китаем — вопрос времени, пишет Al Mayadeen, передает «Царьград». При возможной встрече глав США и Китая, американский президент Джо Байден должен признаться председателю КНР Си Цзиньпину, что обе страны представляют главную угрозу для мира и существования человечества, поскольку нацелены на конфликт между собой. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. <…> мы имеем возможность уничтожить человечество», — заявил Киссинджер в интервью The Economist. По его мнению, именно такие слова должен сказать Байден лидеру Китая Си Цзиньпину при возможной встрече. Он подчеркнул, что главам государств необходимо решить эту проблему, чтобы избежать предполагаемые проблемы. Ранее Байден заявлял, что в ближайшее время не планирует встречу с Си Цзиньпин. Однако не исключил, что такая возможность предоставится в будущем, передает «Национальная служба новостей». Война США с Китаем — вопрос времени, пишет Al Mayadeen, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям