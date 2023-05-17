Нейросеть сдала экзамен по истории России доценту УрФУ

Доцент УрФУ проэкзаменовал нейросети на знание истории России и остался недоволен

18 мая 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Нейросеть сдает историю лишь на «тройку» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Уральском федеральном университете провели тест, где экзаменуемым стали сервисы нейросети — Chat GPT и Sage. Они показали себя, как студенты, которые делают вид, что все знают. Об этом URA.RU рассказали в вузе. «Доцент кафедры истории России УрФУ Михаил Киселев провел „экзамен“ для Chat GPT и Sage. Он протестировал нейросети на знание истории России — исторических фактов и терминологии. По итогу преподаватель назвал нейросеть „студентом-импровизатором“ и поставил ей „тройку“», — поделились результатами эксперимента в университете. По словам Киселев, нейросеть легко справляется с теми вопросами, где нужен однозначный ответ, но в остальном она имитирует самостоятельные рассуждения: выдумывает факты, научные работы и авторов. «На вопрос, „что такое духовная Василия III?“ нейросети показали незнание исторической терминологии. Chat GPT заявил, что „это период правления российского царя Василия III (1479-1533), когда произошло значительное развитие православной церкви в России“, а Sage, что „это название церковной реформы, проведенной российским царем Василием III в конце XV — начале XVI веков“», — заявил доцент УрФУ. Историк считает, что в будущем на основе нейросети можно будет создать помощника, который будет давать подсказки. «Или, например, возьмет часть технической работы — оформление списков литературы, составление аннотации и ключевых слов. То есть нейросеть не сможет думать за человека, она для этого не приспособлена, однако она сможет создать для этого более комфортные условия», — заключает Михаил Киселев. Ранее нейросеть «Шедеврум» от компании «Яндекс» показала, как Екатеринбург будет выглядеть в 3854 году. «Яндекс» создал собственную нейросеть, которая может сгенерировать любое изображение по запросу на русском и английском языке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском федеральном университете провели тест, где экзаменуемым стали сервисы нейросети — Chat GPT и Sage. Они показали себя, как студенты, которые делают вид, что все знают. Об этом URA.RU рассказали в вузе. «Доцент кафедры истории России УрФУ Михаил Киселев провел „экзамен“ для Chat GPT и Sage. Он протестировал нейросети на знание истории России — исторических фактов и терминологии. По итогу преподаватель назвал нейросеть „студентом-импровизатором“ и поставил ей „тройку“», — поделились результатами эксперимента в университете. По словам Киселев, нейросеть легко справляется с теми вопросами, где нужен однозначный ответ, но в остальном она имитирует самостоятельные рассуждения: выдумывает факты, научные работы и авторов. «На вопрос, „что такое духовная Василия III?“ нейросети показали незнание исторической терминологии. Chat GPT заявил, что „это период правления российского царя Василия III (1479-1533), когда произошло значительное развитие православной церкви в России“, а Sage, что „это название церковной реформы, проведенной российским царем Василием III в конце XV — начале XVI веков“», — заявил доцент УрФУ. Историк считает, что в будущем на основе нейросети можно будет создать помощника, который будет давать подсказки. «Или, например, возьмет часть технической работы — оформление списков литературы, составление аннотации и ключевых слов. То есть нейросеть не сможет думать за человека, она для этого не приспособлена, однако она сможет создать для этого более комфортные условия», — заключает Михаил Киселев. Ранее нейросеть «Шедеврум» от компании «Яндекс» показала, как Екатеринбург будет выглядеть в 3854 году. «Яндекс» создал собственную нейросеть, которая может сгенерировать любое изображение по запросу на русском и английском языке.