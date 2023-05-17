17 мая 2023

В Перми состоятся гонки для пилотов дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Настоящие дроны останутся на земле — летать гонщики будут на симуляторах Фото:

В Перми пройдут первые региональные соревнования среди пилотов дронов. Операторы беспилотников при этом свои аппараты в воздух запускать не станут — гонки пройдут на симуляторах, рассказали в правительстве Прикамья.

«В формате симулятора впервые состоятся краевые гоночные соревнования для пилотов дронов небольших размеров — дрон-рейсинг. Это инновационный формирующийся вид спорта, в рамках которого участники демонстрируют умение управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы и выполняя фигуры высшего пилотажа, используя при этом новейшие технологии контроля», — сообщается на сайте кабмина.

Турнир пройдет 27 мая на территории «Точка кипения — Пермь». До 25 мая еще можно подать заявку на участие в соревнованиях.

Как ранее рассказывало URA.RU, реальные полеты беспилотников в Пермском крае запрещены с декабря 2022 года. Власти призывают сообщать о нарушителях в полицию.

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В Перми пройдут первые региональные соревнования среди пилотов дронов. Операторы беспилотников при этом свои аппараты в воздух запускать не станут — гонки пройдут на симуляторах, рассказали в правительстве Прикамья. «В формате симулятора впервые состоятся краевые гоночные соревнования для пилотов дронов небольших размеров — дрон-рейсинг. Это инновационный формирующийся вид спорта, в рамках которого участники демонстрируют умение управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы и выполняя фигуры высшего пилотажа, используя при этом новейшие технологии контроля», — сообщается на сайте кабмина. Турнир пройдет 27 мая на территории «Точка кипения — Пермь». До 25 мая еще можно подать заявку на участие в соревнованиях. Как ранее рассказывало URA.RU, реальные полеты беспилотников в Пермском крае запрещены с декабря 2022 года. Власти призывают сообщать о нарушителях в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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