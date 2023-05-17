В Перми состоятся гонки для пилотов дронов

В Перми пройдут первые региональные соревнования среди пилотов дронов. Операторы беспилотников при этом свои аппараты в воздух запускать не станут — гонки пройдут на симуляторах, рассказали в правительстве Прикамья.
«В формате симулятора впервые состоятся краевые гоночные соревнования для пилотов дронов небольших размеров — дрон-рейсинг. Это инновационный формирующийся вид спорта, в рамках которого участники демонстрируют умение управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы и выполняя фигуры высшего пилотажа, используя при этом новейшие технологии контроля», — сообщается на сайте кабмина.
Турнир пройдет 27 мая на территории «Точка кипения — Пермь». До 25 мая еще можно подать
Как ранее рассказывало URA.RU, реальные полеты беспилотников в Пермском крае запрещены с декабря 2022 года. Власти призывают сообщать о нарушителях в полицию.
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