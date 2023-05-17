Екатеринбуржцев шокировала броская реклама конторы по производству надгробий «Грааль», которую разместили рядом с детской поликлиникой № 1 на улице Заводской. Фотографией поделилась читательница URA.RU Ксения Егорова, которая считает подобное соседство неуместным.
«Шла с ребенком по Заводской мимо нашей районной детской поликлиники и была поражена, когда буквально в паре метров от центрального входа обнаружила красочную рекламу надгробных памятников. Неужели похоронщики не нашли более подходящего места для пиара? Десятки мам ежедневно водят заболевших малышей в больницу, наверняка им неприятно это видеть», — возмутилась Ксения.
Как видно на фото, рекламные баннеры пестрят всевозможными слоганами. «Акция! Шок-цена! Гравировка в подарок! Самые низкие цены! Установка полностью под ключ! Закажи сейчас, выгодно! Лучше нас вам никто не установит!» — обещают клиентам мастера.
За комментарием корреспондент обратился в фирму «Грааль». Ее владелец Михаил объяснил, что снял в аренду цокольный этаж, который не имеет отношения к больнице.
«Крыльцо я закрыл баннером, а в самом цокольном помещении на витринах стоят образцы памятников и приемщик принимает заказы. Производство у нас в другом месте, мы не шумим, никому не мешаем. Я наблюдаю, как родители приезжают, заходят в больницу с детьми и потом спокойно уезжают. На нас никто не обращает внимания», — уверил владелец.
Ранее екатеринбуржцев напугала странная скульптура, напоминающая кладбищенскую, которую неизвестные установили рядом с детским садом. Местные жители заявили, что она пугает детей, и попросили убрать.
Владелец «Грааля» снял цокольное помещение рядом с входом в поликлинику
Фото: читатель URA.RU
По словам хозяина фирмы, его реклама не пугает детей и родителей
Екатеринбуржцев шокировала броская реклама конторы по производству надгробий «Грааль», которую разместили рядом с детской поликлиникой № 1 на улице Заводской. Фотографией поделилась читательница URA.RU Ксения Егорова, которая считает подобное соседство неуместным. «Шла с ребенком по Заводской мимо нашей районной детской поликлиники и была поражена, когда буквально в паре метров от центрального входа обнаружила красочную рекламу надгробных памятников. Неужели похоронщики не нашли более подходящего места для пиара? Десятки мам ежедневно водят заболевших малышей в больницу, наверняка им неприятно это видеть», — возмутилась Ксения. Как видно на фото, рекламные баннеры пестрят всевозможными слоганами. «Акция! Шок-цена! Гравировка в подарок! Самые низкие цены! Установка полностью под ключ! Закажи сейчас, выгодно! Лучше нас вам никто не установит!» — обещают клиентам мастера. За комментарием корреспондент обратился в фирму «Грааль». Ее владелец Михаил объяснил, что снял в аренду цокольный этаж, который не имеет отношения к больнице. «Крыльцо я закрыл баннером, а в самом цокольном помещении на витринах стоят образцы памятников и приемщик принимает заказы. Производство у нас в другом месте, мы не шумим, никому не мешаем. Я наблюдаю, как родители приезжают, заходят в больницу с детьми и потом спокойно уезжают. На нас никто не обращает внимания», — уверил владелец. Ранее екатеринбуржцев напугала странная скульптура, напоминающая кладбищенскую, которую неизвестные установили рядом с детским садом. Местные жители заявили, что она пугает детей, и попросили убрать.