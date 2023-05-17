У детской больницы в Екатеринбурге установили рекламу ритуальных услуг. Фото

Ритуальная фирма разместила свою рекламу рядом с детской поликлиникой № 1 в Екатеринбурге

18 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Фирма по производству надгробий облюбовала место под аренду рядом с детской больницей. Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцев шокировала броская реклама конторы по производству надгробий «Грааль», которую разместили рядом с детской поликлиникой № 1 на улице Заводской. Фотографией поделилась читательница URA.RU Ксения Егорова, которая считает подобное соседство неуместным. «Шла с ребенком по Заводской мимо нашей районной детской поликлиники и была поражена, когда буквально в паре метров от центрального входа обнаружила красочную рекламу надгробных памятников. Неужели похоронщики не нашли более подходящего места для пиара? Десятки мам ежедневно водят заболевших малышей в больницу, наверняка им неприятно это видеть», — возмутилась Ксения. Как видно на фото, рекламные баннеры пестрят всевозможными слоганами. «Акция! Шок-цена! Гравировка в подарок! Самые низкие цены! Установка полностью под ключ! Закажи сейчас, выгодно! Лучше нас вам никто не установит!» — обещают клиентам мастера. За комментарием корреспондент обратился в фирму «Грааль». Ее владелец Михаил объяснил, что снял в аренду цокольный этаж, который не имеет отношения к больнице. «Крыльцо я закрыл баннером, а в самом цокольном помещении на витринах стоят образцы памятников и приемщик принимает заказы. Производство у нас в другом месте, мы не шумим, никому не мешаем. Я наблюдаю, как родители приезжают, заходят в больницу с детьми и потом спокойно уезжают. На нас никто не обращает внимания», — уверил владелец. Ранее екатеринбуржцев напугала странная скульптура, напоминающая кладбищенскую, которую неизвестные установили рядом с детским садом. Местные жители заявили, что она пугает детей, и попросили убрать. Владелец «Грааля» снял цокольное помещение рядом с входом в поликлинику Фото: читатель URA.RU По словам хозяина фирмы, его реклама не пугает детей и родителей Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцев шокировала броская реклама конторы по производству надгробий «Грааль», которую разместили рядом с детской поликлиникой № 1 на улице Заводской. Фотографией поделилась читательница URA.RU Ксения Егорова, которая считает подобное соседство неуместным. «Шла с ребенком по Заводской мимо нашей районной детской поликлиники и была поражена, когда буквально в паре метров от центрального входа обнаружила красочную рекламу надгробных памятников. Неужели похоронщики не нашли более подходящего места для пиара? Десятки мам ежедневно водят заболевших малышей в больницу, наверняка им неприятно это видеть», — возмутилась Ксения. Как видно на фото, рекламные баннеры пестрят всевозможными слоганами. «Акция! Шок-цена! Гравировка в подарок! Самые низкие цены! Установка полностью под ключ! Закажи сейчас, выгодно! Лучше нас вам никто не установит!» — обещают клиентам мастера. За комментарием корреспондент обратился в фирму «Грааль». Ее владелец Михаил объяснил, что снял в аренду цокольный этаж, который не имеет отношения к больнице. «Крыльцо я закрыл баннером, а в самом цокольном помещении на витринах стоят образцы памятников и приемщик принимает заказы. Производство у нас в другом месте, мы не шумим, никому не мешаем. Я наблюдаю, как родители приезжают, заходят в больницу с детьми и потом спокойно уезжают. На нас никто не обращает внимания», — уверил владелец. Ранее екатеринбуржцев напугала странная скульптура, напоминающая кладбищенскую, которую неизвестные установили рядом с детским садом. Местные жители заявили, что она пугает детей, и попросили убрать.