Челябинцы торопятся достраивать частные дома и коттеджи

Индивидуальное жилищное строительство набирает темпы Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

В апреле жители Челябинской области увеличили на 19,2% сдачу индивидуальных домов к тому же месяцу 2022 года. Как следует из данных Челябинскстата, население построило 3160 домов, а юрлица — 120.

«За январь—апрель в Челябинской области введено в действие 3280 жилых домов. Из них застройщики-юрлица сдали 120 домов, население — 3160 домов», — отметили в Челябинскстате на сайте.

При том, что всего в регионе введено в действие 870,9 тысяч кв метров жилья, население построило 446,4 тысячи, или 51,3% всего объема. Несмотря на достигнутый показатель, снижение за четыре месяца к уровню 2022 года среди населения составило 11,2%. Рост апреля не смог перекрыть падение первого квартала. По его итогам снижение темпов достигло 17,1%. Хотя общий объем введения в эксплуатацию домов достиг за три месяца 10-процентного роста.

Челябинский экономист Сергей Гордеев отметил URA.RU, что строительство носит неравномерный характер и подвержено влиянию большого количества факторов. Тренд станет заметен на продолжительном периоде от полугода до года, однако предпосылок для роста немного. В то же время в индивидуальном жилищном строительстве ниже зависимость от рыночной конъюнктуры, например, в виде условий ипотеки, и может проявляться задел прошлых периодов. Также играет роль географическая специфика, связанная с особенностями поддержки строительства в сельских районах области.