На суд по делу Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в дискредитации армии РФ, приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Также в качестве свидетельницы выступила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, передает корреспондент URA.RU из зала Октябрьского районного суда.
Дмитрий Муратов приехал на заседание не как свидетель. Он остался в соседнем от суда здании, где идет видеотрансляция заседания. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым. Ранее Муратов уже заступался за Ройзмана.
Также на заседании в качестве свидетельницы присутствует Анна Федермессер. Она не смогла назвать негативные качества Ройзмана, зато упомянула об общественной деятельности подсудимого.
В Октябрьском суде Екатеринбурга проходит третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом.
*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
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