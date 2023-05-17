На суд к Ройзману* приехал главред «Новой газеты» Муратов. Фото

18 мая 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Муратов ранее уже выражал поддержку Ройзману Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии На суд по делу Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в дискредитации армии РФ, приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Также в качестве свидетельницы выступила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, передает корреспондент URA.RU из зала Октябрьского районного суда. Дмитрий Муратов приехал на заседание не как свидетель. Он остался в соседнем от суда здании, где идет видеотрансляция заседания. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым. Ранее Муратов уже заступался за Ройзмана. Также на заседании в качестве свидетельницы присутствует Анна Федермессер. Она не смогла назвать негативные качества Ройзмана, зато упомянула об общественной деятельности подсудимого. В Октябрьском суде Екатеринбурга проходит третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов Анна Федермессер также поддержала Евгения Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На суд по делу Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), которого обвиняют в дискредитации армии РФ, приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Также в качестве свидетельницы выступила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, передает корреспондент URA.RU из зала Октябрьского районного суда. Дмитрий Муратов приехал на заседание не как свидетель. Он остался в соседнем от суда здании, где идет видеотрансляция заседания. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым. Ранее Муратов уже заступался за Ройзмана. Также на заседании в качестве свидетельницы присутствует Анна Федермессер. Она не смогла назвать негативные качества Ройзмана, зато упомянула об общественной деятельности подсудимого. В Октябрьском суде Екатеринбурга проходит третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов