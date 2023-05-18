Bild: российские войска возьмут Бахмут через несколько дней или даже часов

18 мая 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» близка к полному взятию Бахмута Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы могут освободить Бахмут (Артемовск) через несколько часов или дней. Об этом сообщает газета Bild. «После более чем восьми месяцев ожесточенных боев российской армии осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата бывшего города Бахмут с населением 70 000 человек», — передает газета Bild . Отмечается, что под контролем Украины остается только последняя сторона крайней улицы в западной части города. Вооруженные силы Украины (ВСУ) владеют 20 домами. В газете отмечается, что плану ВСУ в Бахмуте поменялись. Если раньше была задача удержать город, то сейчас иначе. «Цель состоит исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских западнее Бахмута», — говорится в публикации. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Бахмут является неприступной крепостью. Газета «Известия» отметила, что Зеленский специально создал этот миф для своих целей. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» играют решающую роль на бахмутском направлении. 13 мая ЧВК «Вагнер» и подразделения взяли под контроль квартал в северо-западной части города, передает телеканал 360. На данный момент российские силы освободили почти всю территорию города, кроме западной части.

Российские силы могут освободить Бахмут (Артемовск) через несколько часов или дней. Об этом сообщает газета Bild. «После более чем восьми месяцев ожесточенных боев российской армии осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата бывшего города Бахмут с населением 70 000 человек», — передает газета Bild. Отмечается, что под контролем Украины остается только последняя сторона крайней улицы в западной части города. Вооруженные силы Украины (ВСУ) владеют 20 домами. В газете отмечается, что плану ВСУ в Бахмуте поменялись. Если раньше была задача удержать город, то сейчас иначе. «Цель состоит исключительно в том, чтобы задержать продвижение русских западнее Бахмута», — говорится в публикации. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Бахмут является неприступной крепостью. Газета «Известия» отметила, что Зеленский специально создал этот миф для своих целей. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» играют решающую роль на бахмутском направлении. 13 мая ЧВК «Вагнер» и подразделения взяли под контроль квартал в северо-западной части города, передает телеканал 360. На данный момент российские силы освободили почти всю территорию города, кроме западной части.