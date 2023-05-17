В Белоярском районе возле села Логиново (Свердловская область) перевернулась фура с тушенкой. В результате аварии водитель лишился руки. Об этом рассказали представители ГИБДД по Свердловской области.
«На 53 км федеральной автодороги „Екатеринбург-Шадринск-Курган“, в районе дома № 16 по ул. Ленина в с. Логиново Белоярского района Свердловской области, водитель 1973 года рождения, управляя транспортным средством RENAULT MAGNUM, <…> допустил съезд с дороги», — рассказали в ведомстве. Машина повредила опоры ЛЭП и опрокинулась.
В результате аварии, 50-летний водитель потерял руку. Сейчас он находится в городской больнице № 36 в Екатеринбурге. Мужчина следовал из Кургана, откуда вез 16,5 тонн груза — консервы для животных и тушенка). Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Ранее на 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.