17 мая 2023

В Свердловской области водитель потерял руку, перевернувшись в фуре с тушенкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, фура, тягач, грузовик, дальнобойщики, перевозка грузов, дальнобой
Сейчас водитель опрокинувшейся фуры находится в екатеринбургской больнице Фото:

В Белоярском районе возле села Логиново (Свердловская область) перевернулась фура с тушенкой. В результате аварии водитель лишился руки. Об этом рассказали представители ГИБДД по Свердловской области.

«На 53 км федеральной автодороги „Екатеринбург-Шадринск-Курган“, в районе дома № 16 по ул. Ленина в с. Логиново Белоярского района Свердловской области, водитель 1973 года рождения, управляя транспортным средством RENAULT MAGNUM, <…> допустил съезд с дороги», — рассказали в ведомстве. Машина повредила опоры ЛЭП и опрокинулась.

В результате аварии, 50-летний водитель потерял руку. Сейчас он находится в городской больнице № 36 в Екатеринбурге. Мужчина следовал из Кургана, откуда вез 16,5 тонн груза — консервы для животных и тушенка). Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал.

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В Белоярском районе возле села Логиново (Свердловская область) перевернулась фура с тушенкой. В результате аварии водитель лишился руки. Об этом рассказали представители ГИБДД по Свердловской области. «На 53 км федеральной автодороги „Екатеринбург-Шадринск-Курган“, в районе дома № 16 по ул. Ленина в с. Логиново Белоярского района Свердловской области, водитель 1973 года рождения, управляя транспортным средством RENAULT MAGNUM, <…> допустил съезд с дороги», — рассказали в ведомстве. Машина повредила опоры ЛЭП и опрокинулась. В результате аварии, 50-летний водитель потерял руку. Сейчас он находится в городской больнице № 36 в Екатеринбурге. Мужчина следовал из Кургана, откуда вез 16,5 тонн груза — консервы для животных и тушенка). Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Ранее на 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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