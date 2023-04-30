30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ХМАО фильм, снятый в космосе, стал лидером апрельского кинопроката. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, кинотеатр, кинозал
Фильм «Вызов» в апреле посмотрело почти 40 тысяч югорчан Фото:

В ХМАО фильм «Вызов», часть эпизодов которого снимали в космосе, стал абсолютным лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4», занимающую вторую строку рейтинга, сообщается на сайте единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«Фильм „Вызов“ в апреле посмотрело 39 тысяч 402 человека. Сборы в ХМАО составили 12 миллионов 806 тысяч рублей», сообщается на портале ЕАИС.

Прокат фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялся в России 20 апреля. Вторую строчку апрельского рейтинга занимает голливудский блокбастер «Джон Уик 4», вышедший на экраны 23 марта. Сборы картины в апреле составили 4 миллиона 712 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что за первые четыре дня проката «Вызов» собрал в прокате более 6 миллионов рублей. «Джон Уик 4» за первый уик-энд проката принес владельцам кинотеатров в ХМАО 4 миллиона рублей.

Лидеры кинопроката в ХМАО в апреле
Лидеры кинопроката в ХМАО в апреле
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В ХМАО фильм «Вызов», часть эпизодов которого снимали в космосе, стал абсолютным лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4», занимающую вторую строку рейтинга, сообщается на сайте единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Фильм „Вызов“ в апреле посмотрело 39 тысяч 402 человека. Сборы в ХМАО составили 12 миллионов 806 тысяч рублей», сообщается на портале ЕАИС. Прокат фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялся в России 20 апреля. Вторую строчку апрельского рейтинга занимает голливудский блокбастер «Джон Уик 4», вышедший на экраны 23 марта. Сборы картины в апреле составили 4 миллиона 712 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что за первые четыре дня проката «Вызов» собрал в прокате более 6 миллионов рублей. «Джон Уик 4» за первый уик-энд проката принес владельцам кинотеатров в ХМАО 4 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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