В ХМАО фильм «Вызов», часть эпизодов которого снимали в космосе, стал абсолютным лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4», занимающую вторую строку рейтинга, сообщается на сайте единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
«Фильм „Вызов“ в апреле посмотрело 39 тысяч 402 человека. Сборы в ХМАО составили 12 миллионов 806 тысяч рублей», сообщается на портале ЕАИС.
Прокат фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялся в России 20 апреля. Вторую строчку апрельского рейтинга занимает голливудский блокбастер «Джон Уик 4», вышедший на экраны 23 марта. Сборы картины в апреле составили 4 миллиона 712 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что за первые четыре дня проката «Вызов» собрал в прокате более 6 миллионов рублей. «Джон Уик 4» за первый уик-энд проката принес владельцам кинотеатров в ХМАО 4 миллиона рублей.
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