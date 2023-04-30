В ХМАО фильм, снятый в космосе, стал лидером апрельского кинопроката. Скрин 01 мая 2023 в 03:36 Размер текста - 17 + Фильм «Вызов» в апреле посмотрело почти 40 тысяч югорчан Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО фильм «Вызов», часть эпизодов которого снимали в космосе, стал абсолютным лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4», занимающую вторую строку рейтинга, сообщается на сайте единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Фильм „Вызов“ в апреле посмотрело 39 тысяч 402 человека. Сборы в ХМАО составили 12 миллионов 806 тысяч рублей», сообщается на портале ЕАИС. Прокат фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялся в России 20 апреля. Вторую строчку апрельского рейтинга занимает голливудский блокбастер «Джон Уик 4», вышедший на экраны 23 марта. Сборы картины в апреле составили 4 миллиона 712 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что за первые четыре дня проката «Вызов» собрал в прокате более 6 миллионов рублей. «Джон Уик 4» за первый уик-энд проката принес владельцам кинотеатров в ХМАО 4 миллиона рублей. Лидеры кинопроката в ХМАО в апреле Фото: скрин с сайта ЕАИС В ХМАО фильм «Вызов», часть эпизодов которого снимали в космосе, стал абсолютным лидером апрельского кинопроката. Число зрителей почти в три раза превысило желающих посмотреть кинокартину «Джон Уик 4», занимающую вторую строку рейтинга, сообщается на сайте единой информационной системы сведений о показе фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Фильм „Вызов“ в апреле посмотрело 39 тысяч 402 человека. Сборы в ХМАО составили 12 миллионов 806 тысяч рублей», сообщается на портале ЕАИС. Прокат фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко состоялся в России 20 апреля. Вторую строчку апрельского рейтинга занимает голливудский блокбастер «Джон Уик 4», вышедший на экраны 23 марта. Сборы картины в апреле составили 4 миллиона 712 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что за первые четыре дня проката «Вызов» собрал в прокате более 6 миллионов рублей. «Джон Уик 4» за первый уик-энд проката принес владельцам кинотеатров в ХМАО 4 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям