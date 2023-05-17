Выпускников школ Сургута вербуют в военные училища

Школьникам обещают бесплатное проживание и повышенную стипендию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители военных университетов России вербуют школьников Сургута (ХМАО) поступать после сдачи экзаменов на армейскую специальность. Об этом URA.RU сообщил один из педагогов города на условиях анонимности.

«В школы города зачастили представители военных университетов. Призывают выпускников поступать учиться на офицера в их университеты. Они и раньше приезжали, но в этом году их визиты стали чаще. Обещают будущим студентам бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов», — сообщил собеседник.

Директор департамента образования Сургута Ирина Замятина подтвердила информацию о том, что представители военных университетов посещали школы города и общались с выпускниками. При этом она уверила журналистов, что это традиционная практика. «Ежегодно в рамках профориентационных мероприятий представители военных университетов встречаются с выпускниками. И не только они, приезжают и представители вузов МВД», — сообщила Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Главным козырем в этой работе является льготное получение гражданства.