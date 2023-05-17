Цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%

18 мая 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

В мае средняя стоимость загородной недвижимость выросла более чем на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%. «На 4 мая средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляет более 5,5 миллионов рублей. К концу апреля цена составляла менее 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate. Последний подобный скачок цен наблюдался в начале весны. Тогда в марте цена на загородные дома поднялась более чем на 23%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%.

В Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%. «На 4 мая средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляет более 5,5 миллионов рублей. К концу апреля цена составляла менее 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate. Последний подобный скачок цен наблюдался в начале весны. Тогда в марте цена на загородные дома поднялась более чем на 23%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%.