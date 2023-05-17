17 мая 2023

Цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В мае средняя стоимость загородной недвижимость выросла более чем на 20% Фото:

В Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%.

«На 4 мая средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляет более 5,5 миллионов рублей. К концу апреля цена составляла менее 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate.

Последний подобный скачок цен наблюдался в начале весны. Тогда в марте цена на загородные дома поднялась более чем на 23%.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%.

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В Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%. «На 4 мая средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляет более 5,5 миллионов рублей. К концу апреля цена составляла менее 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate. Последний подобный скачок цен наблюдался в начале весны. Тогда в марте цена на загородные дома поднялась более чем на 23%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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