Цены на загородные дома в ХМАО за май взлетели на 20%

В мае средняя стоимость загородной недвижимость выросла более чем на 20%
В Сургуте взлетела стоимость загородной недвижимости. В начале мая средние цены поднялись более чем на 20%.
«На 4 мая средняя стоимость дач, коттеджей, домов в коттеджных поселках за объект составляет более 5,5 миллионов рублей. К концу апреля цена составляла менее 4,5 миллионов», — следует из данных сервиса Restate.
Последний подобный скачок цен наблюдался в начале весны. Тогда в марте цена на загородные дома поднялась более чем на 23%.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно распродавать земельные участки. Весной их продажи выросли более чем на 300%.
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