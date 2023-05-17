Школе в селе Митино Курганской области присвоят имя бывшего депутата облдумы Александра Немирова. Об этом 18 мая в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Село Митино Кетовского округа стало своего рода центром для развития его [Немирова] предприятия. На днях коллеги обратились с предложением присвоить имя Александра Немирова школе в селе Митино, ремонт которой провели совсем недавно, с созданием на ее базе агрокласса. Поддержал», — написал Шумков.
Ранее стало известно, что в честь Немирова назовут сквер в селе Митино. Бывший депутат умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области.
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