В честь бывшего депутата назовут школу в Курганской области. Фото

18 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Решение присвоить школе имя депутата поддержал губернатор Вадим Шумков (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Школе в селе Митино Курганской области присвоят имя бывшего депутата облдумы Александра Немирова. Об этом 18 мая в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Село Митино Кетовского округа стало своего рода центром для развития его [Немирова] предприятия. На днях коллеги обратились с предложением присвоить имя Александра Немирова школе в селе Митино, ремонт которой провели совсем недавно, с созданием на ее базе агрокласса. Поддержал», — написал Шумков. Ранее стало известно, что в честь Немирова назовут сквер в селе Митино. Бывший депутат умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области. Школа находится в селе Митино Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Школе в селе Митино Курганской области присвоят имя бывшего депутата облдумы Александра Немирова. Об этом 18 мая в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Село Митино Кетовского округа стало своего рода центром для развития его [Немирова] предприятия. На днях коллеги обратились с предложением присвоить имя Александра Немирова школе в селе Митино, ремонт которой провели совсем недавно, с созданием на ее базе агрокласса. Поддержал», — написал Шумков. Ранее стало известно, что в честь Немирова назовут сквер в селе Митино. Бывший депутат умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области.