17 мая 2023

В честь бывшего депутата назовут школу в Курганской области. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, учеба, школа, уроки, школьные парты
Решение присвоить школе имя депутата поддержал губернатор Вадим Шумков (архивное фото) Фото:

Школе в селе Митино Курганской области присвоят имя бывшего депутата облдумы Александра Немирова. Об этом 18 мая в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Село Митино Кетовского округа стало своего рода центром для развития его [Немирова] предприятия. На днях коллеги обратились с предложением присвоить имя Александра Немирова школе в селе Митино, ремонт которой провели совсем недавно, с созданием на ее базе агрокласса. Поддержал», — написал Шумков.

Ранее стало известно, что в честь Немирова назовут сквер в селе Митино. Бывший депутат умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области.

Школа находится в селе Митино
Школа находится в селе Митино
Фото:

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Школе в селе Митино Курганской области присвоят имя бывшего депутата облдумы Александра Немирова. Об этом 18 мая в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Село Митино Кетовского округа стало своего рода центром для развития его [Немирова] предприятия. На днях коллеги обратились с предложением присвоить имя Александра Немирова школе в селе Митино, ремонт которой провели совсем недавно, с созданием на ее базе агрокласса. Поддержал», — написал Шумков. Ранее стало известно, что в честь Немирова назовут сквер в селе Митино. Бывший депутат умер 3 июня 2022 года. Он руководил аграрным предприятием и являлся почетным гражданином Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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