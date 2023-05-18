Госдума приняла закон о выборах во время военного положения

В ГД принят закон, регламентирующий выборы на территориях, где введенно военное положение
В Госдуме приняли закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Он принят на пленарном заседании. Изменения внесены в закон о военном положении.
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