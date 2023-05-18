Госдума приняла закон о выборах во время военного положения

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
В ГД принят закон, регламентирующий выборы на территориях, где введенно военное положение Фото:

В Госдуме приняли закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Он принят на пленарном заседании. Изменения внесены в закон о военном положении.

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В Госдуме приняли закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Он принят на пленарном заседании. Изменения внесены в закон о военном положении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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