Четыре челябинских миллиардера попали в новый рейтинг Forbes

У бизнесменов оценили изменение состояний за год Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Четыре бизнесмена из Челябинской области с состоянием больше миллиарда долларов США вошли в рейтинг Forbes. Редакция журнала включила в топ Виктора Рашникова и Игоря Рыбакова из Магнитогорска, Сергея Студенникова из Копейска и Константина Струкова с семьей из Челябинска.

«В списке 110 граждан России, состояние которых превышает один миллиард долларов США. Приведенные в рейтинге сведения являются экспертной и журналистской оценкой», — отметило издание.

Составители рейтинга оценили состояния бизнесменов. У председателя совета директоров ММК Рашникова (14 место) за год оно изменилось, увеличившись на 3 млрд 600 млн долларов. В итоге собственность оценили в 10 млрд 200 млн. Председатель совета директоров «Рыбаков фонда» Игорь Рыбаков (84 место) стал богаче на 300 млн долларов, обеспечив себе состояние в 1 млрд 400 млн долларов. Контролирующий «Меркурий Ритейл Холдинг» инвестор Сергей Студенников с семьей (78 место) стали беднее на 300 млн долларов. Их текущее состояние оценили в полтора миллиарда долларов. Президент УК «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков (91 место) потерял больше остальных: минус полтора миллиарда долларов. В настоящее время его активы составляют, по данным Forbes, 1,3 млрд долларов США.

В апреле издание включило тех же предпринимателей в рейтинг богатейших людей планеты. В майском топе присутствуют только россияне. Всего бизнесменов с состоянием больше миллиарда, набралось 110 человек. В рейтинге также находится Сергей Колесников, который является управляющим партнером в компании «Технониколь», обеспечившей состояние Рыбакову.