17 мая 2023
16 мая 2023

Патриарх Кирилл отменил визит на открытие главного храма ЯНАО. Инсайд

Приезд патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в ЯНАО не будет связан с Преображенским собором
© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, храм, собор, город салехард, дым, смог, гарь
Самый большой православный собор за Полярным кругом строили с 2012 года Фото:

Открытие главного храма ЯНАО — собора во имя Преображения Господня в Салехарде — пройдет без присутствия предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Как рассказали источники URA.RU источники в окружных органах власти, это может быть связано с изменением графика поездок патриарха по регионам.

«Патриарха ждали на открытие Преображенского собора в Салехарде. Это должно было произойти ближе к осени. Но теперь говорят, что Кирилл приедет по другому поводу, а на самом открытии его ждать не стоит», — сообщили собеседники агентства.

По словам инсайдеров, отмена привязки высочайшего визита к сдаче храма-долгостроя может быть связана с желанием РПЦ дистанцироваться от переименования реки с «безбожным» названием Шайтанка в православную Преображенку. Для этого пришлось проводить опросы населения и привлекать депутатов окружного заксобрания, которые выступили инициаторами переименования.

Ранее URA.RU рассказывало об официальном переименовании Шайтанки в Преображенку по инициативе ямальских депутатов. При этом изменение на картах напрямую связано со строительством Преображенского собора в Салехарде.

Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить в 2023 году.

Редакция URA.RU не смогла связаться с представителями РПЦ, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию. В информационном отделе Салехардской епархии на звонок журналиста не ответили, на вопросы, направленные в синодальный отдел РПЦ по взаимодействию со СМИ ответ не поступил.

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Открытие главного храма ЯНАО — собора во имя Преображения Господня в Салехарде — пройдет без присутствия предстоятеля Русской православной церкви патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Как рассказали источники URA.RU источники в окружных органах власти, это может быть связано с изменением графика поездок патриарха по регионам. «Патриарха ждали на открытие Преображенского собора в Салехарде. Это должно было произойти ближе к осени. Но теперь говорят, что Кирилл приедет по другому поводу, а на самом открытии его ждать не стоит», — сообщили собеседники агентства. По словам инсайдеров, отмена привязки высочайшего визита к сдаче храма-долгостроя может быть связана с желанием РПЦ дистанцироваться от переименования реки с «безбожным» названием Шайтанка в православную Преображенку. Для этого пришлось проводить опросы населения и привлекать депутатов окружного заксобрания, которые выступили инициаторами переименования. Ранее URA.RU рассказывало об официальном переименовании Шайтанки в Преображенку по инициативе ямальских депутатов. При этом изменение на картах напрямую связано со строительством Преображенского собора в Салехарде. Собор Преображения Господня — начали возводить в Салехарде в 2012 году. Объект, который станет самым высоким православным храмом в Заполярье, планируют достроить в 2023 году. Редакция URA.RU не смогла связаться с представителями РПЦ, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию. В информационном отделе Салехардской епархии на звонок журналиста не ответили, на вопросы, направленные в синодальный отдел РПЦ по взаимодействию со СМИ ответ не поступил.
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