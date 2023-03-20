Мишустин поддержал инициативу депутатов ЯНАО о переименовании реки Шайтанки

21 марта 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Река Шайтанка в Салехарде станет Преображенкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Преображенку. Инициаторами выступили депутаты заксобрания, говорится в документе на сайте правовой информации. «В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение было создано 18 марта. В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать эту инициативу. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее из-за предложения о переименовании Шайтанки среди жителей Салехарда разгорелся спор. Старожилы выступали против такой инициативы. Тогда идею решили отложить на время.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Преображенку. Инициаторами выступили депутаты заксобрания, говорится в документе на сайте правовой информации. «В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение было создано 18 марта. В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать эту инициативу. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее из-за предложения о переименовании Шайтанки среди жителей Салехарда разгорелся спор. Старожилы выступали против такой инициативы. Тогда идею решили отложить на время.