Мишустин поддержал инициативу депутатов ЯНАО о переименовании реки Шайтанки

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Преображенку. Инициаторами выступили депутаты заксобрания, говорится в документе на сайте правовой информации.
«В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение было создано 18 марта.
В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать эту инициативу. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее из-за предложения о переименовании Шайтанки среди жителей Салехарда разгорелся спор. Старожилы выступали против такой инициативы. Тогда идею решили отложить на время.
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