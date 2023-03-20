20 марта 2023
19 марта 2023
18 марта 2023

Мишустин поддержал инициативу депутатов ЯНАО о переименовании реки Шайтанки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, салехард, дом правительства янао, гостиница юрибей
Река Шайтанка в Салехарде станет Преображенкой Фото:

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Преображенку. Инициаторами выступили депутаты заксобрания, говорится в документе на сайте правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение было создано 18 марта.

В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать эту инициативу. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее из-за предложения о переименовании Шайтанки среди жителей Салехарда разгорелся спор. Старожилы выступали против такой инициативы. Тогда идею решили отложить на время.

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании реки Шайтанки в Преображенку. Инициаторами выступили депутаты заксобрания, говорится в документе на сайте правовой информации. «В соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переименовать реку Шайтанка в реку Преображенка, расположенную на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах внутренних вод Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение было создано 18 марта. В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать эту инициативу. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее из-за предложения о переименовании Шайтанки среди жителей Салехарда разгорелся спор. Старожилы выступали против такой инициативы. Тогда идею решили отложить на время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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