17 мая 2023

В Перми по указу мэрии снесут автолавки

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Демонтаж металлических ангаров на территории Челябинского театра оперы и балета. Челябинск, монтажник, металлоконструкция, веревка, демонтаж ангара
Дата начала демонтажа объекта — 22 мая Фото:

В Перми в Дзержинском районе снесут незаконно установленный автолавки. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

«Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта — автолавки, расположенной по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 36», — говорится в документе. Дата начала демонтажа объектов — 22 мая.

С 2022 года в Перми начали массово сносить незаконно установленные торговые павильоны и киоски. Такое решение власти приняли, чтобы подготовить город к 300-летию города. За прошедший год в Перми ликвидировали более 300 объектов, не соответствующих правилам благоустройства.

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В Перми в Дзержинском районе снесут незаконно установленный автолавки. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. «Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта — автолавки, расположенной по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 36», — говорится в документе. Дата начала демонтажа объектов — 22 мая. С 2022 года в Перми начали массово сносить незаконно установленные торговые павильоны и киоски. Такое решение власти приняли, чтобы подготовить город к 300-летию города. За прошедший год в Перми ликвидировали более 300 объектов, не соответствующих правилам благоустройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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