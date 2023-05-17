В Перми по указу мэрии снесут автолавки

18 мая 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Дата начала демонтажа объекта — 22 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в Дзержинском районе снесут незаконно установленный автолавки. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. «Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта — автолавки, расположенной по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 36», — говорится в документе. Дата начала демонтажа объектов — 22 мая. С 2022 года в Перми начали массово сносить незаконно установленные торговые павильоны и киоски. Такое решение власти приняли, чтобы подготовить город к 300-летию города. За прошедший год в Перми ликвидировали более 300 объектов, не соответствующих правилам благоустройства.

В Перми в Дзержинском районе снесут незаконно установленный автолавки. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. «Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного (незаконно размещенного) движимого объекта — автолавки, расположенной по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 36», — говорится в документе. Дата начала демонтажа объектов — 22 мая. С 2022 года в Перми начали массово сносить незаконно установленные торговые павильоны и киоски. Такое решение власти приняли, чтобы подготовить город к 300-летию города. За прошедший год в Перми ликвидировали более 300 объектов, не соответствующих правилам благоустройства.