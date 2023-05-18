Sohu: гиперзвуковые «Кинжалы» лишили Зеленского надежды атаковать РФ Patriot

18 мая 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не ожидал уничтожения Patriot, пишет Sohu Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американской Patriot. Об этом пишет китайское интернет-издание Sohu. «Россия применила ракету „Кинжал“ для уничтожения системы Patriot, что свидетельствует о том, что в мире нет абсолютно совершенного и непобедимого оружия, и результат состязания часто бывает неопределенным», — пишет Sohu. Там отмечают, что Зеленский очень ждал зенитно-ракетный комплекс от США и надеялся его применить, однако не ожидал такого развития событий. Новость по теме Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества Ранее американский военный эксперт Тайлер Роговей восхитился российским «Кинжалом» после подрыва ЗРК Patriot. Он заявил, что «Кинжал» был бы лучшим оружием для успешной атаки на эти зенитные ракетные комплексы. Эксперт отметил, что Patriot подверглись бы удару в любом случае, так как их радары «выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить». «Сомнений не было, что батареи будут притягивать ракеты, как магнит», — подчеркнул Роговей.

Российское гиперзвуковое оружие «Кинжал» лишило президента Украины Владимира Зеленского преимущества атаковать американской Patriot. Об этом пишет китайское интернет-издание Sohu. «Россия применила ракету „Кинжал“ для уничтожения системы Patriot, что свидетельствует о том, что в мире нет абсолютно совершенного и непобедимого оружия, и результат состязания часто бывает неопределенным», — пишет Sohu. Там отмечают, что Зеленский очень ждал зенитно-ракетный комплекс от США и надеялся его применить, однако не ожидал такого развития событий. Ранее американский военный эксперт Тайлер Роговей восхитился российским «Кинжалом» после подрыва ЗРК Patriot. Он заявил, что «Кинжал» был бы лучшим оружием для успешной атаки на эти зенитные ракетные комплексы. Эксперт отметил, что Patriot подверглись бы удару в любом случае, так как их радары «выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить». «Сомнений не было, что батареи будут притягивать ракеты, как магнит», — подчеркнул Роговей.