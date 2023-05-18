Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества

Истребитель МиГ-31 способен атаковать цели при помощи ракеты «Кинжал» Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия России использует гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине. URA.RU приводит главные характеристики ракет.

На что способны «Кинжалы»

В середине мая Россия уничтожила пять американских ЗРК (зенитно ракетных комплексов) Patriot в Киеве. Это произошло, потому что Patriot не способны сбить «Кинжалы», что связано с техническими характеристиками американских ЗРК и опытом управлениями ими у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом URA.RU рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. С ним согласен политолог Андрей Кошкин. В Минобороны России отметили, что скорость полета «Кинжала» превышает предельные режимы, в которых поставленных Киеву ЗРК могут перехватить ракету.

Когда у России появились «Кинжалы»

«Кинжалы» уничтожили в Киеве пять ЗРК Patriot Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В марте 2018 году президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному Собранию, публично заявил о создании авиационного комплекса «Кинжал», который способен нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты. По его словам, на тот момент ни одна страна в мире не имела подобное вооружение. Однако Россия начала использовала «Кинжалы» на дежурстве в Центральном военном округе (ЦВО) еще в 2017 году.

В 2021 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России создан отдельный авиаполк с истребителями МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Он также отметил, что через пять лет в России на 30% вырастет число носителей высокоточного оружия большой дальности, передает «Коммерсант».

Тактико-технические характеристики

В послании Федеральному Собранию 2018 года Путин подчеркнул, что ракеты «Кинжал» в 10 раз превышают скорость звука (до 14 688 км/ч). Они способны атаковать цели на расстоянии более двух тысяч километров. Благодаря высокой скорости полета ракета способна преодолевать все системы противовоздушной обороны, отметил президент России.

Боевая часть ракеты весит 500 килограммов. Они могут наводиться при помощи российской спутниковой системы ГЛОНАСС и оптического устройства ГСН. Оно устанавливается на самих «Кинжалах» и используется для обеспечения прямого попадания ракеты в цель.

В ракетах используется твердотопливный двигатель РДТТ. Благодаря этому отсутствуют проблемы возможных утечек токсичного топлива, низкая пожароопасность, возможность долговременного хранения, надежность.