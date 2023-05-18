Политолог Макеева: последствия выборов президента в Турции отразятся на расширении НАТО

19 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Турция изменит отношение ко вступлению Швеции в НАТО, если на выборах победит Кемаль Кылычдароглу Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Если на президентских выборах в Турции во втором туре победит оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, то Анкара отзовет свое возражение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Коллективный Запад в лице вашингтонских кураторов старается поставить более лояльного и подконтрольного персонажа, который бы не кобенился и шел навстречу любым инициативам Вашингтона. Тогда не будет никаких препятствий для расширения НАТО и принятия новых членов. Собственного говоря, это касается любых инициатив, исходящих из Вашингтона. Что касается выборов в Турции, то там не один многовекторный против другого многовекторного, а многовекторный [президент Турции Реджеп] Эрдоган против откровенно прозападного Кылычдароглу», — сказала Наталья Макеева. По словам собеседницы агентства, на Западе не любят, когда глава определенного государства выбирает многовекторную политику. «Эрдоган играл в многовекторность. Он ориентировался и на Россию, и на Вашингтон одновременно и ориентируется до сих пор. Как мы знаем, коллективных Запад, как правило, такие лидеры не устраивают. Трагичные примеры того же [фактического лидера Ливии Муаммара] Каддафи, Украины», — уточнила она. 14 мая в Турции прошли президентские выборы. После обработки 100% бюллетеней действующий президент республики Реджеп Эрдоган с результатом в 49,45% голосов не смог преодолеть порог в 50%, из-за чего 28 мая в стране пройдет второй этап голосования. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если на президентских выборах в Турции во втором туре победит оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, то Анкара отзовет свое возражение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом URA.RU рассказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. «Коллективный Запад в лице вашингтонских кураторов старается поставить более лояльного и подконтрольного персонажа, который бы не кобенился и шел навстречу любым инициативам Вашингтона. Тогда не будет никаких препятствий для расширения НАТО и принятия новых членов. Собственного говоря, это касается любых инициатив, исходящих из Вашингтона. Что касается выборов в Турции, то там не один многовекторный против другого многовекторного, а многовекторный [президент Турции Реджеп] Эрдоган против откровенно прозападного Кылычдароглу», — сказала Наталья Макеева. По словам собеседницы агентства, на Западе не любят, когда глава определенного государства выбирает многовекторную политику. «Эрдоган играл в многовекторность. Он ориентировался и на Россию, и на Вашингтон одновременно и ориентируется до сих пор. Как мы знаем, коллективных Запад, как правило, такие лидеры не устраивают. Трагичные примеры того же [фактического лидера Ливии Муаммара] Каддафи, Украины», — уточнила она. 14 мая в Турции прошли президентские выборы. После обработки 100% бюллетеней действующий президент республики Реджеп Эрдоган с результатом в 49,45% голосов не смог преодолеть порог в 50%, из-за чего 28 мая в стране пройдет второй этап голосования. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов.