В «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам

18 мая 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Дивиденды для некоторых акционеров сократили почти в 5 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU «Сургутнефтегаз» сократил размер выплаты дивидендов держателям акций компании. Информация об этом была опубликована на сайте компании. Изменения коснулось только держателей привилегированных акций компании «Сургутнефтегаз». В 2023 году выплата дивидендов составит 80 копеек с одной акции. В 2022 году сума выплат рассчитывалась из расчета 4,7 рубля с акции. «Да действительно, были внесены изменения касательно дивидендов. С чем это связано не могу сказать. Это решение руководства компании», — сообщили в пресс-службе «СНГ». Что же касается держателей обыкновенных акций, то у них, как и в прошлом году, дивиденды рассчитаны из расчета 80 копеек за акцию. Решение о пересмотре дивидендов было принято советом директоров компании 18 мая. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» заявил о рекордных дивидендах для акционеров. За обыкновенную акцию выплачивали 80 копеек, а за привилегированную — 4,73 рубля. Это была самая высокая выплата за 13 лет.

«Сургутнефтегаз» сократил размер выплаты дивидендов держателям акций компании. Информация об этом была опубликована на сайте компании. Изменения коснулось только держателей привилегированных акций компании «Сургутнефтегаз». В 2023 году выплата дивидендов составит 80 копеек с одной акции. В 2022 году сума выплат рассчитывалась из расчета 4,7 рубля с акции. «Да действительно, были внесены изменения касательно дивидендов. С чем это связано не могу сказать. Это решение руководства компании», — сообщили в пресс-службе «СНГ». Что же касается держателей обыкновенных акций, то у них, как и в прошлом году, дивиденды рассчитаны из расчета 80 копеек за акцию. Решение о пересмотре дивидендов было принято советом директоров компании 18 мая. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» заявил о рекордных дивидендах для акционеров. За обыкновенную акцию выплачивали 80 копеек, а за привилегированную — 4,73 рубля. Это была самая высокая выплата за 13 лет.