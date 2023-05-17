В «Сургутнефтегазе» урезали выплату дивидендов акционерам

«Сургутнефтегаз» сократил размер выплаты дивидендов держателям акций компании. Информация об этом была опубликована на сайте компании.
Изменения коснулось только держателей привилегированных акций компании «Сургутнефтегаз». В 2023 году выплата дивидендов составит 80 копеек с одной акции. В 2022 году сума выплат рассчитывалась из расчета 4,7 рубля с акции. «Да действительно, были внесены изменения касательно дивидендов. С чем это связано не могу сказать. Это решение руководства компании», — сообщили в пресс-службе «СНГ».
Что же касается держателей обыкновенных акций, то у них, как и в прошлом году, дивиденды рассчитаны из расчета 80 копеек за акцию. Решение о пересмотре дивидендов было принято советом директоров компании 18 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» заявил о рекордных дивидендах для акционеров. За обыкновенную акцию выплачивали 80 копеек, а за привилегированную — 4,73 рубля. Это была самая высокая выплата за 13 лет.
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