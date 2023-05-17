Министр Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев запустил в ХМАО глобальную проверку работы окружного главка полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.
В Ханты-Мансийск отправлен московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления. «Комиссия до начала июня должна будет объехать все подразделения полиции в округе и оценить их работу. Последний раз проверка подобного масштаба в ХМАО проводилась в 2015 году. Начальник югорской полиции Дамир Сатретдинов очень рассчитывает на положительное заключение комиссии, поскольку ему прочат повышение с присвоением звания генерал-лейтенанта и переводом в другой российский регион», — рассказал инсайдер.
В окружном управлении полиции журналисту URA.RU подтвердили информацию о приезде московского генерала и проверке оперативно-служебной деятельности регионального УМВД. Также добавили, что в ходе визита генерал Золотов проведет личный прием граждан. «20 мая в 10:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет прием граждан по вопросам деятельности УМВД России по ХМАО и подчиненных ему территориальных органов внутренних дел на районном уровне», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции ХМАО Дамир Сатретдинов получит повышение. Сообщалось, что он возглавит главное управление министерства внутренних дел РФ по Волгоградской области.
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