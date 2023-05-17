Министр Колокольцев отправил ревизоров для проверки полиции ХМАО

18 мая 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Последняя масштабная проверка полиции ХМАО была в 2015 году Фото: Официальный сайт Президента РФ Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев запустил в ХМАО глобальную проверку работы окружного главка полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. В Ханты-Мансийск отправлен московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления. «Комиссия до начала июня должна будет объехать все подразделения полиции в округе и оценить их работу. Последний раз проверка подобного масштаба в ХМАО проводилась в 2015 году. Начальник югорской полиции Дамир Сатретдинов очень рассчитывает на положительное заключение комиссии, поскольку ему прочат повышение с присвоением звания генерал-лейтенанта и переводом в другой российский регион», — рассказал инсайдер. В окружном управлении полиции журналисту URA.RU подтвердили информацию о приезде московского генерала и проверке оперативно-служебной деятельности регионального УМВД. Также добавили, что в ходе визита генерал Золотов проведет личный прием граждан. «20 мая в 10:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет прием граждан по вопросам деятельности УМВД России по ХМАО и подчиненных ему территориальных органов внутренних дел на районном уровне», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции ХМАО Дамир Сатретдинов получит повышение. Сообщалось, что он возглавит главное управление министерства внутренних дел РФ по Волгоградской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев запустил в ХМАО глобальную проверку работы окружного главка полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. В Ханты-Мансийск отправлен московский генерал Золотов, который в течение трех недель будет проводить аудит югорского управления. «Комиссия до начала июня должна будет объехать все подразделения полиции в округе и оценить их работу. Последний раз проверка подобного масштаба в ХМАО проводилась в 2015 году. Начальник югорской полиции Дамир Сатретдинов очень рассчитывает на положительное заключение комиссии, поскольку ему прочат повышение с присвоением звания генерал-лейтенанта и переводом в другой российский регион», — рассказал инсайдер. В окружном управлении полиции журналисту URA.RU подтвердили информацию о приезде московского генерала и проверке оперативно-служебной деятельности регионального УМВД. Также добавили, что в ходе визита генерал Золотов проведет личный прием граждан. «20 мая в 10:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет прием граждан по вопросам деятельности УМВД России по ХМАО и подчиненных ему территориальных органов внутренних дел на районном уровне», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции ХМАО Дамир Сатретдинов получит повышение. Сообщалось, что он возглавит главное управление министерства внутренних дел РФ по Волгоградской области.