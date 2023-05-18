Многие ожидали, что Ройзмана посадят в тюрьму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи соцсетей удивились наказанию, которое может грозить экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ). Обвинитель попросил назначить ему штраф в 260 тысяч рублей. Недоумевающие и поддерживающие комментарии можно найти в telegram-каналах и соцсети «ВКонтакте».

«Он эту сумму тут же в зале суда выложит с кармана, спросит: „Где оплату произвести?“ Кошмар какой. Так значит, можно, имея хорошие деньги на кармане, все, что угодно про свою Родину писать, и говорить, и отделаться денежными штрафом?» — возмутилась девушка в одном из telegram-каналов.

Ее поддержал другой пользователь, который считает, что Ройзману дали мало, а ему требуется 20 лет «строгача» или высшая мера наказания. «По факту им нужно не посадить Ройзмана, а запретить общаться с аудиторией. Посадка вызовет больший общественный резонанс», — заявил мужчина.

Однако нашлись и те, кто оказался рад такому лояльному возможному приговору и не поверил своему счастью. «Так посадили или штраф? Очень хочется верить что штраф», — написал один из пользователей соцсетей. «Евгений Вадимович! С вами очень многие», — поддержал пользователь.

Ранее стало известно, что гособвинитель попросил оштрафовать Ройзмана на 260 тысяч рублей. При этом самым строгим наказанием для политика могло бы стать лишение свободы сроком на три года (по части 1 статьи 280.3 УК РФ). О том, что происходило на последнем заседании Ройзмана, можно прочитать в онлайн-трансляции.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

Фото: telegram-канал

Фото: telegram-канал

Фото: telegram-канал

Фото: соцсеть «ВКонтакте»