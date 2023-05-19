19 мая 2023

Военный эксперт Дандыкин: российские создатели оружия ориентируются на опыт СВО

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ВПК.Гособоронзаказ. stock, броневик, завод, рама, stock, трансмиссия
При разработке оружия учитывается боевой опыт российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские производители при разработке новых видов вооружения применяют опыт армии, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Разрабатываются новые виды боеприпасов, в том числе противотанковых. Новые противотанковые орудия, которые могут бороться с новыми видами танков. Эта тема развивается и все исходит из боевого опыта. Непосредственно проектанты и те, кто на заводе делают, имеют возможность ознакомиться с этим близко к войскам. Все это учитывается и отрабатывается», — сказал Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». По словам заместителя гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александра Кочкина, ручной малогабаритный пехотный огнемет уже принят на вооружение российской армией.

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Российские производители при разработке новых видов вооружения применяют опыт армии, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Разрабатываются новые виды боеприпасов, в том числе противотанковых. Новые противотанковые орудия, которые могут бороться с новыми видами танков. Эта тема развивается и все исходит из боевого опыта. Непосредственно проектанты и те, кто на заводе делают, имеют возможность ознакомиться с этим близко к войскам. Все это учитывается и отрабатывается», — сказал Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». По словам заместителя гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александра Кочкина, ручной малогабаритный пехотный огнемет уже принят на вооружение российской армией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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