Российские военные получили новый пехотный огнемет для городских боев

Армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин. Оружие будет использоваться в городских боях.
«МРО-А, или „Бородач“ — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — сообщил Кочкин РИА Новости. Он подчеркнул, что оружие предназначено для городских боев.
Ранее Кочкин заявлял, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик». Их также будут использовать в ходе спецоперации. Политолог Андрей Кошкин отметил, что ракеты «Бронебойщик» произвели по запросу ВС России, передает телеканал 360.
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