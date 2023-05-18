Российские военные получили новый пехотный огнемет для городских боев

18 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Российские военные будут использовать новый пехотный огнемет «Бородач» в городских боях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин. Оружие будет использоваться в городских боях. «МРО-А, или „Бородач“ — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — сообщил Кочкин РИА Новости. Он подчеркнул, что оружие предназначено для городских боев. Ранее Кочкин заявлял, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик». Их также будут использовать в ходе спецоперации. Политолог Андрей Кошкин отметил, что ракеты «Бронебойщик» произвели по запросу ВС России, передает телеканал 360.

Армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин. Оружие будет использоваться в городских боях. «МРО-А, или „Бородач“ — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — сообщил Кочкин РИА Новости. Он подчеркнул, что оружие предназначено для городских боев. Ранее Кочкин заявлял, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик». Их также будут использовать в ходе спецоперации. Политолог Андрей Кошкин отметил, что ракеты «Бронебойщик» произвели по запросу ВС России, передает телеканал 360.