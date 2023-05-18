Российские военные получили новый пехотный огнемет для городских боев

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Российские военные будут использовать новый пехотный огнемет «Бородач» в городских боях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин. Оружие будет использоваться в городских боях.

«МРО-А, или „Бородач“ — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — сообщил Кочкин РИА Новости. Он подчеркнул, что оружие предназначено для городских боев.

Ранее Кочкин заявлял, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик». Их также будут использовать в ходе спецоперации. Политолог Андрей Кошкин отметил, что ракеты «Бронебойщик» произвели по запросу ВС России, передает телеканал 360.

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Армия России получила новый пехотный огнемет «Бородач». Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин. Оружие будет использоваться в городских боях. «МРО-А, или „Бородач“ — это ручной малогабаритный пехотный огнемет, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — сообщил Кочкин РИА Новости. Он подчеркнул, что оружие предназначено для городских боев. Ранее Кочкин заявлял, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик». Их также будут использовать в ходе спецоперации. Политолог Андрей Кошкин отметил, что ракеты «Бронебойщик» произвели по запросу ВС России, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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