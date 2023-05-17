Георгий Тюшняков поднимает боевой дух российских военных письмами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Школьник из Ростова-на-Дону Георгий Тюшняков запустил масштабный проект «1000 писем на фронт». Его суть в том, чтобы поднять боевой дух российских военных в зоне спецоперации. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал сам Георгий.

Георгию 13 лет, родом мальчик из Луганска (ЛНР). В 2014 году его семья приняла решение переехать в Ростов-на-Дону. Мальчик стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» от «Росмолодежи».

Георгий уверен, что сможет поддержать солдат в зоне СВО своими письмами Георгий Тюшняков

Осенью 2022 года родилась идея проекта «1000 писем на фронт». «На тот момент у нас с мамой уже было написано множество стихов и песен о спецоперации. И мы придумали, как еще можно поддержать наших солдат», — рассказал школьник.

Активность в социальных сетях помогла Георгию распространить свою идею. На данный момент он написал уже 519 писем. Чуть позже к проекту стали присоединяться школы и детские сады. «25 школ и 17 детских садов каждую неделю пишут от 1500 до 5000 писем. Они сразу отправляются на передовую», — уточнил он.

Такие треугольники получают российские военные в зоне спецоперации Георгий Тюшняков

За свои письма Георгий нередко получает слова благодарности от солдат. Один из танковых батальонов даже подарил мальчику военный шлемофон. «Для меня как для внука командира танка это — очень важный подарок», — признался Георгий.