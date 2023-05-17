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13 мая 2023

Российский школьник написал более 500 писем военным СВО. Видео

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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, полевая почта, письмо солдату
Георгий Тюшняков поднимает боевой дух российских военных письмами Фото:

Школьник из Ростова-на-Дону Георгий Тюшняков запустил масштабный проект «1000 писем на фронт». Его суть в том, чтобы поднять боевой дух российских военных в зоне спецоперации. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал сам Георгий.

Георгию 13 лет, родом мальчик из Луганска (ЛНР). В 2014 году его семья приняла решение переехать в Ростов-на-Дону. Мальчик стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» от «Росмолодежи».

Георгий уверен, что сможет поддержать солдат в зоне СВО своими письмами
Георгий уверен, что сможет поддержать солдат в зоне СВО своими письмами

Осенью 2022 года родилась идея проекта «1000 писем на фронт». «На тот момент у нас с мамой уже было написано множество стихов и песен о спецоперации. И мы придумали, как еще можно поддержать наших солдат», — рассказал школьник.

Активность в социальных сетях помогла Георгию распространить свою идею. На данный момент он написал уже 519 писем. Чуть позже к проекту стали присоединяться школы и детские сады. «25 школ и 17 детских садов каждую неделю пишут от 1500 до 5000 писем. Они сразу отправляются на передовую», — уточнил он.

Такие треугольники получают российские военные в зоне спецоперации
Такие треугольники получают российские военные в зоне спецоперации

За свои письма Георгий нередко получает слова благодарности от солдат. Один из танковых батальонов даже подарил мальчику военный шлемофон. «Для меня как для внука командира танка это — очень важный подарок», — признался Георгий.

Такие сообщения с благодарностью от военных получает Георгий
Такие сообщения с благодарностью от военных получает Георгий
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Школьник из Ростова-на-Дону Георгий Тюшняков запустил масштабный проект «1000 писем на фронт». Его суть в том, чтобы поднять боевой дух российских военных в зоне спецоперации. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал сам Георгий. Георгию 13 лет, родом мальчик из Луганска (ЛНР). В 2014 году его семья приняла решение переехать в Ростов-на-Дону. Мальчик стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» от «Росмолодежи». Осенью 2022 года родилась идея проекта «1000 писем на фронт». «На тот момент у нас с мамой уже было написано множество стихов и песен о спецоперации. И мы придумали, как еще можно поддержать наших солдат», — рассказал школьник. Активность в социальных сетях помогла Георгию распространить свою идею. На данный момент он написал уже 519 писем. Чуть позже к проекту стали присоединяться школы и детские сады. «25 школ и 17 детских садов каждую неделю пишут от 1500 до 5000 писем. Они сразу отправляются на передовую», — уточнил он. За свои письма Георгий нередко получает слова благодарности от солдат. Один из танковых батальонов даже подарил мальчику военный шлемофон. «Для меня как для внука командира танка это — очень важный подарок», — признался Георгий.
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