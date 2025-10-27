Книгу об участниках СВО в Пермском крае можно будет получить бесплатно
Презентация книги пройдет в Доме молодежи (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Пермском крае книгу о героях спецоперации бесплатно получат жители края, принимавшие участие в ее создании. Презентация книги намечена на 20 ноября
«Впереди долгожданное мероприятие — мы презентуем книгу о наших Героях, о земляках, которые принимали участие в СВО, их семьях, волонтерах, медиках, юристах, психологах, которые помогают нашим бойцам и их близким. Если история о вашем близком человеке есть в книге, мы подарим вам экземпляры издания на презентации (на руки до трех штук)», — анонсировал региональный Комитет семей воинов Отечества в соцсетях.
О том, что в Прикамье появится издание об участниках спецоперации и тех, кто помогает фронту, стало известно в феврале. Книгу презентуют в Доме молодежи, на Петропавловской, 185.
